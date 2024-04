Un intendente bonaerense descontará días de paro y ese dinero será para arreglo de calles

En conferencia de prensa, Guillermo Montenegro habló sobre la medida de fuerza que están llevando a cabo los empleados municipales de General Pueyrredon en las últimas horas y comentó que “lo único que hace es afectar los servicios que tiene que prestar el Municipio a los vecinos”.



Este viernes, el Intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo de Mar del Plata para hablar sobre los temas de actualidad que atraviesan a su región y anunció algunas de las medidas que llevará a cabo junto a su gabinete.

En las últimas horas, empleados municipales de la ciudad anunciaron un paro por 48 horas debido a la negociación salarial que comenzaron a transitar. En este sentido, Montenegro se refirió al paro como “irracional” y anunció que “vamos a descontar los días de paro y destinar esa plata al arreglo de calles”.

“No voy a permitir que se tome de rehenes a los marplatenses con una medida totalmente irracional: al comienzo de una negociación y después de seis días de fin de semana largo, no puede dictarse un paro de dos días que lo único que hace es afectar los servicios que tiene que prestar el Municipio a los vecinos”, explicó.

Además, en diálogo con los medios y periodistas presentes, y en referencia a la negociación que comenzaron con los representantes de empleados municipales, el Intendente agregó: “les propusimos un esquema sobre el cual nosotros sabemos que podemos pagar. Incluso les mostramos todos los números. Hay algo que tienen que tener claro: no voy a firmar un acuerdo salarial que dentro de dos meses no pueda pagar o los vecinos tengan que costearlo con más impuestos. Porque cuando no alcanza, no alcanza”.