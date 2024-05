Bombazo: Carlos Tevez presentó la renuncia como técnico de Independiente

En una mañana movida en Avellaneda, se conoció la noticia que Carlos Alberto Tevez, dejó de ser el entrenador en Independiente, tras días posteriores a la derrota en la primera fecha ante Talleres de Córdoba en condición de local por 3 a 1.

Según lo que trascendió a primera hora, el ex delantero de Boca y ex DT de Rosario Central, habría tenido una charla con los dirigentes en la que le expresó que era momento de dar un paso al costado por diferentes cuestiones que no salieron a la luz.

El "Apache" siempre habló de un proyecto largo y de pelear bien arriba con el "Rojo", pero hasta el momento, todo se le hizo cuesta arriba.

Al margen de los resultados deportivos, la decisión del exfutbolista se debió principalmente al mal clima que viene acechando al club en las últimas semanas, con problemas en el armado del plantel y las deudas que complican las contrataciones y los refuerzos.

Tevez llegó al Rojo en agosto de 2023 luego de ciclo de Ricardo Zielinski y consiguió hacer un buen cierre de campaña, donde dejó de pelear el descenso y quedó al borde de la clasificación en la Copa de La Liga. Desde agosto de 2023, el dirigió 31 partidos. En total, gan{o 14, empató 11 y perdió 6, con una eficacia del 56,9%.

El próximo domingo dirigirá su último partido en Independiente, cuando visite desde las 15.30 a Platense por al segunda fecha de la Liga Profesional.