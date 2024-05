La familia del motociclista fallecido apunta a la amiga de “La Toretto”

En un reciente escrito agregado a la causa que investiga la muerte del motociclista Rubén Walter Armand, ocurrida en la madrugada del 12 de abril pasado en 13 y 532, donde fue embestido por un auto que cruzó en rojo y cuya conductora, Felicitas Alvite, está presa con cargos de “homicidio simple con dolo eventual”, al margen de los intentos de su defensa por morigerar su situación de detención, ahora los familiares de la víctima movieron sus fichas y, con la representación de los abogados Fernando Burlando, Delfina Burlando y Julio Burlando, en la figura de particular damnificado, salieron a apoyar al fiscal Fernando Padovan, que tiene un pedido de recusación en trámite.

Según sostienen en esa presentación, que tiene un correlato en la cuenta de Instagram “Justicia por Walter”, el titular de la UFIJ Nº 12 de La Plata “viene haciendo un trabajo acorde a las circunstancias, serio, profesional, objetivo, en un hecho de enorme repercusión social porque no se trata de un caso de extraños ribetes, sino de un episodio de la vida cotidiana, un espejo en el que todos podemos vernos reflejados desde el lugar de las víctimas”.

Por eso sostuvieron en que “estimamos no puede prosperar y debe ser rechazada de plano”.

“Entendemos que no le asiste razón a la defensa puesto que todas sus presentaciones, han sido evacuadas o recibidas con la celeridad necesaria”, destacaron a continuación.

“Entendemos que tampoco ha existido ocultamiento de prueba en perjuicio de la imputada, ya que en todo momento la defensa técnica ha tenido la posibilidad de compulsar el expediente, tanto de manera personal como electrónica, más allá de algunos actos procesales que requerían adoptar ciertas medidas para garantizar su cumplimiento”, añadieron.

En relación a la amiga de “la Toretto”, quien por decisión del juez Martín Rizzo sorteó un pedido de detención, la familia Armand expresó a través de su abogado que “entendemos que la misma resulta ser partícipe necesario en la comisión del delito enrostrado a la imputada Alvite, ello sin perjuicio de la criminal conducta de la rea Alvite, que demuestra un total desprecio por la vida humana, debe agregársele también la desfachatada conducta de quien participó del evento ilegal que nos ocupa”.

“Sin dudas a todas luces Valentina Velázquez, al igual que la rea Alvite, cuenta con elementos suficientes como para poder burlar el accionar de la Justicia y/o entorpecer el funcionamiento de la acción. No merece el privilegio de estar si quiera con un régimen de libertad asistida, su conducta es realmente temeraria y maliciosa”, comentó.

“Entendemos que resulta una tarea sumamente difícil para la defensa convencer a la Justicia y a la sociedad toda sobre la inocencia de la acusada. Es evidente que estamos hablando de una persona que ha generado sus propios antecedentes, que públicamente ha expresado la manera de interpretar las leyes de tránsito y el peligro que implica lo que considera desafiarla en la calle. No es esta una campaña mediática sino que es la propia acusada quien se ha hecho su campaña advirtiendo que ella misma es el peligro”, describió.

También expresó que “la hipótesis de la picada no se sostiene en meras interpretaciones sino en la contundencia de pruebas tales como los videos que obran en el expediente. Las imputadas pueden argumentar que no estaban compitiendo a gran velocidad pero los videos las muestras en una actitud diferente. Pueden decir que no se tiraron en paracaídas pero hay imágenes que las muestran en el aire, saltando desde un avión”.

En tal sentido, junto con el escrito, adjuntó distintas imágenes que se pueden ver en la red social de mención, que “demuestran palmariamente la mendacidad de los dichos de la rea Alvite, y contradicen lo expuesto por la misma”.

Se refiere a fotos donde “la Toretto” está, por ejemplo, con una lata de cerveza en la mano, cuando en la indagatoria aclaró que no toma alcohol.

A todo esto, cabe recordar que el fiscal Padovan pidió una prórroga para dictar la preventiva, en atención a una serie de diligencias aún en curso.

“Este Ministerio Público ha sido consecuente en todo momento con el cumplimiento de los principios y garantías que hacen al debido proceso legal y en la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos investigados”, rubricó.