Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi

Sin dudas, la China Suárez quiere hablar. Desde Disney, la plataforma en la que saldrá su nueva serie, pretendían que lo haga en streaming antes que en cualquier otro lado.

Pero, tras varios malentendidos, todo quedó postergado. Entonces, estará en Otro Día Perdido y La Mañana con Moria.

Así, la primera reacción de Mario Pergolini tras confirmar la entrevista fue más que llamativa. “Mi mujer no me deja, no... Me dijo que de todo, todo, hasta la China llegamos”, bromeó en Otro Día Perdido.

Pero, al día siguiente, en su programa en Vorterix, Mario Pergolini volvió a hablar sobre su entrevista a la China Suárez. "¿Va con él?", preguntó el conductor, haciendo referencia a Mauro Icardi. "Yo veo un futbolista y me quedo obnubilado, pueden pasar 1200 mujeres y yo sigo hablando con él. Si me regala la 9 del Inter, me orino ahí adelante", bromeó.

Luego, junto a su compañera de stream, Camila, le hicieron un pedido formal a Adrián Suar para que intervenga y se concrete la posibilidad de que Mauro Icardi también esté presente en Otro Día Perdido, por lo menos, fuera de cámara. "Le firmo el contrato para el año que viene si me trae la 9 del Inter", aseguró.

Por último, recordemos que Mauro Icardi estará, durante todos estos días en Argentina, junto a sus hijas con Wanda Nara.