Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo
Hoy se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA
Banco Nación relanza una línea de créditos para autos 0km y usados: todos los detalles
Estados Unidos anunció la "Operación Lanza del Sur" en el Caribe en su ofensiva contra los narcos
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sin dudas, la China Suárez quiere hablar. Desde Disney, la plataforma en la que saldrá su nueva serie, pretendían que lo haga en streaming antes que en cualquier otro lado.
Pero, tras varios malentendidos, todo quedó postergado. Entonces, estará en Otro Día Perdido y La Mañana con Moria.
Así, la primera reacción de Mario Pergolini tras confirmar la entrevista fue más que llamativa. “Mi mujer no me deja, no... Me dijo que de todo, todo, hasta la China llegamos”, bromeó en Otro Día Perdido.
Pero, al día siguiente, en su programa en Vorterix, Mario Pergolini volvió a hablar sobre su entrevista a la China Suárez. "¿Va con él?", preguntó el conductor, haciendo referencia a Mauro Icardi. "Yo veo un futbolista y me quedo obnubilado, pueden pasar 1200 mujeres y yo sigo hablando con él. Si me regala la 9 del Inter, me orino ahí adelante", bromeó.
Luego, junto a su compañera de stream, Camila, le hicieron un pedido formal a Adrián Suar para que intervenga y se concrete la posibilidad de que Mauro Icardi también esté presente en Otro Día Perdido, por lo menos, fuera de cámara. "Le firmo el contrato para el año que viene si me trae la 9 del Inter", aseguró.
Por último, recordemos que Mauro Icardi estará, durante todos estos días en Argentina, junto a sus hijas con Wanda Nara.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí