Lo determinó la Justicia Federal: la UCR Bonaerense irá a elecciones el 7 de junio

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Rechazó el planteo que buscaba que los comicios se hicieran en septiembre
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El Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N°1 resolvió rechazar la impugnación presentada por Miguel Angel Fernández, validando de esta manera lo actuado por los sectores internos "Adelante" y "Futuro Radical" en el marco del Comité de Contingencia de la UCR. Con este fallo, la Justicia ratificó que las elecciones internas del radicalismo bonaerense se realizarán de manera indefectible el próximo 7 de junio.
El juez Alejo Ramos Padilla desestimó los argumentos de nulidad impulsados por Fernández, quien pretendía trabar la convocatoria y mantener la fecha original del 6 de septiembre. El fallo judicial estableció que los argumentos de la demanda eran meramente "genéricos" y que no se logró acreditar ningún perjuicio real ni concreto.
Asimismo, la resolución judicial respaldó el accionar del Plenario del Comité de Contingencia, destacando los siguientes puntos:
* Quedó demostrado que el adelantamiento de las elecciones se aprobó reuniendo el quórum requerido y con las mayorías necesarias que exige la Carta Orgánica del partido.
* El magistrado rechazó el argumento sobre la supuesta necesidad de un consenso absoluto para modificar la fecha, aclarando que ni la normativa partidaria ni los acuerdos previos exigen unanimidad para estas decisiones.
* La Justicia determinó que el cronograma hacia el 7 de junio cumple con los plazos legales de antelación, garantizando que todos los sectores compitan en absoluta igualdad de condiciones y sin ventajas para nadie.
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De esta manera, los afiliados de la UCR de la provincia de Buenos Aires elegirán a sus autoridades el próximo 7 de junio.
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