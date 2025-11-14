Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

El Mundo

Estados Unidos anunció la "Operación Lanza del Sur" en el Caribe en su ofensiva contra los narcos

La ofensiva militar incluye el desplazamiento del portaaviones más grande del mundo

Estados Unidos anunció la "Operación Lanza del Sur" en el Caribe en su ofensiva contra los narcos
14 de Noviembre de 2025 | 09:49

Escuchar esta nota

Estados Unidos anunció una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

El anuncio lo realizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien, a través de un mensaje en la red social X, indicó: “El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.

“Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos”, añadió.

Si bien no se dieron más detalles de esta nueva fase, los expertos en Washington destacan que el portaaviones acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región. El pasado miércoles al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Venezuela es “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”

Asimismo, el funcionario estadounidense añadió: “Pero miren, esto es una operación antidrogas y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema”.

LE PUEDE INTERESAR

Tiembla Zelenski: por un escándalo de corrupción

LE PUEDE INTERESAR

Epstein recopilaba datos para perjudicar a Trump

En tanto, el presidente Donald Trump había señalado en una entrevista televisiva que no tenía la intención de ir a la guerra contra Caracas, pero al ser consultado acerca de si los días de Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: “Yo diría que sí”.

El portaaviones Gerald Ford, con su flotilla adyacente de barcos, se une a los seis navíos ya presentes en el Caribe y a otro en el Pacífico, a la vez que indicó que los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas provocaron por el momento un mínimo de 76 muertos.

Por su lado, Trump señaló que en el horizonte se preparan ataques terrestres, además de sugerir que la CIA ya podría estar operando en la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Dolor en La Plata por la muerte de Rubén “Chuby” Leguizamón
Últimas noticias de El Mundo

Tiembla Zelenski: por un escándalo de corrupción

Epstein recopilaba datos para perjudicar a Trump

Investigación derriba el mito de que el abuelo de Hitler fuera judío

EE UU: terminó el cierre del gobierno federal
Policiales
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
Deportes
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla