La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP) celebró sus 60 años de historia con un Congreso Internacional que durante tres días reunió a cientos de profesionales, docentes, estudiantes y especialistas de todo el país y de América Latina. La propuesta académica -que empezó el jueves y concluyó hoy-incluyó conferencias, espacios de actualización científica, presentaciones clínicas y áreas específicas para tecnicaturas, nodocentes, y estudiantes de grado y posgrado.

Con la participación del decano, Dr. Gabriel Lazo, y de autoridades como el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el intendente de La Plata, Julio Alak, el evento permitió consolidar el perfil de la FOLP como institución referente en formación, investigación y extensión universitaria en salud bucal.

Además, en el marco de la celebración, la Universidad entregó formalmente el título de Doctora Honoris Causa a la vicedecana María Mercedes Medina, por su trayectoria y su compromiso con la odontología social y la UNLP.

Una vida dedicada a la FOLP

Durante la ceremonia inaugural, el Dr. Lazo repasó el camino recorrido por la Facultad y los desafíos atravesados para consolidarse como un espacio de referencia nacional.

“Hemos pasado grandes situaciones de éxitos, por un lado, pero también tuvimos muchas piedras en el camino que supimos sortear”, reconoció el Decano, para luego agregar que el objetivo siempre fue “seguir creciendo y llevar a la FOLP al máximo de la producción sanitaria”.

Sobre el Congreso, explicó que no solo sirvió para homenajear seis décadas de historia institucional, “sino que también permitió reforzar nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y el servicio a la comunidad”.

Fue, además, “una oportunidad para repensar la profesión, compartir avances y fortalecer vínculos con colegas de distintos países, en un ámbito propicio para enriquecer nuestros conocimientos como lo es nuestra Universidad Pública”, detalló.

Y añadió: “El Congreso es un fiel reflejo de la dinámica de trabajo que mantenemos en nuestra unidad académica, donde cada integrante es considerado imprescindible para alcanzar un nivel de atención de calidad y excelencia”.

Lazo destacó también que esta fue “la primera vez en la historia que en un Congreso Internacional de profesionales odontológicos vimos a trabajadores docentes y nodocentes trabajando codo a codo y realizando sus aportes”.

A lo largo de las tres jornadas, el encuentro incluyó conferencias magistrales, cursos, mesas clínicas, presentación de pósteres y un capítulo de Extensión orientado a visibilizar las experiencias, proyectos y acciones que vinculan a la universidad con el territorio.

En ese sentido, Lazo subrayó especialmente el rol del voluntariado universitario y el trabajo territorial: “Es imposible que un alumno no conozca la realidad”. Hizo hincapié en las 139 comisiones que Odontología tiene distribuidas en La Plata y la región, además de las campañas desarrolladas en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Salta, Misiones y Neuquén. En cada sitio visitado, remarcó, la premisa es llevar atención odontológica gratuita y de calidad a pacientes vulnerables sin acceso a una consulta privada.

Hacia el final, el Decano no eludió la emoción al recordar su trayectoria personal: “Hace 48 años que estoy en la Facultad. Soy el profesor más antiguo”, admitió. Y agregó: “Acá todos me llaman Gabriel o ‘Gabi'. Eso me llena de orgullo, porque es el nombre que eligió mi madre para mí”.

La mirada de la Universidad

Por su parte, el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, celebró que la comunidad universitaria se haya reunido en torno a una actividad de alto nivel académico en un contexto donde “el sistema universitario está siendo cuestionado”.

Aseguró que la mejor respuesta es “organizando este tipo de actividades. Esta es la mejor manera de mostrar a la Universidad”.

Luego de destacar “la vocación extensionista” de la Facultad, López Armengol recordó que “la UNLP fue fundada con ejes distintivos como la ciencia, la tecnología y la extensión. Joaquín V. González siempre destacó la formación ciudadana, además de la académica, y eso nos marcó un rumbo como Universidad”.

En ese sentido, reforzó que la Facultad de Odontología “cumple con cada uno de esos ejes, tanto por la labor de su Hospital Escuela como por las campañas al interior del país, que representan una instancia formativa para los estudiantes y posibilita que miles de familias vulnerables puedan acceder a atención odontológica de primer nivel”.

Un aporte social reconocido por la Ciudad

El intendente de La Plata, Julio Alak, también destacó el impacto de la FOLP en la comunidad local.

“Es la casa donde todos nos formamos”, señaló, aludiendo a su propio paso por la UNLP.

El jefe comunal valoró especialmente la tarea del Hospital Universitario, que atiende diariamente a unas 2.000 personas sin recursos para acceder al sistema privado: “Odontología es una de las más destacadas unidades académicas, donde realizan su trabajo con responsabilidad, amor y llevan a cabo una gran tarea de extensión social que, con mucha nobleza humana, abre sus puertas para ofrecer atención gratuita a miles de pacientes”.

Para Alak, “esto no solo marca un compromiso en el ejercicio de la docencia, sino que lo que vemos son actos de amor a la Odontología, a la ciencia y a la enseñanza”.

Una iniciativa para mostrar el trabajo de la FOLP

En el marco del Congreso sobresalió el Capítulo de Posgrado, que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido en la participación de jóvenes profesionales.

Este espacio permitió visibilizar trabajos en ciencias básicas, epidemiología, educación y reportes de casos clínicos, especialmente aquellos vinculados a la resolución de situaciones complejas o de relevancia clínica.

La secretaria de Posgrado, Georgina Santángelo, destacó: “Para nosotros es fundamental visibilizar el trabajo que hacemos cada día en la facultad”, en relación a la actividad que reunió más de 23 disertantes internacionales de América Latina, docentes de renombre nacional y profesionales de la institución.

Seis décadas construyendo salud pública

El 60° aniversario encontró a la FOLP reafirmando su misión histórica: formar profesionales con excelencia académica, ampliar el acceso a la salud y fortalecer la presencia de la universidad pública en territorios vulnerables.

En este recorrido tuvo un rol central la vicedecana María Mercedes Medina, reconocida con el Doctorado Honoris Causa.

Sobre ella, el Dr. Lazo destacó: “Fue pionera en colocar lo socio-comunitario en el corazón de la reforma del plan de estudios. Hizo que nuestros estudiantes conocieran el país real, más allá de la técnica; que salieran de las aulas a las calles y se vincularan de manera directa con la realidad sanitaria”.

Y agregó: “Gracias a ella, Odontología abrió sus puertas a los sectores más vulnerables y fortaleció el voluntariado y la extensión en salud bucal, un trabajo que sigue vivo hasta hoy”.

Desde la comunidad académica se destacó que estos reconocimientos expresan un camino recorrido y una proyección que reafirma el compromiso de la FOLP con la educación, la investigación y la extensión universitaria, pilares que la han convertido en una institución clave para la salud pública en Argentina.