Gimnasia elige presidente: los socios votan a buen ritmo tras las demoras
La ciudad de La Plata vivirá este sábado 29 de noviembre una intensa jornada: el histórico referente del cuarteto, La Mona Jiménez, regresará a los escenarios de su ciudad para brindar un espectáculo en el Estadio Único — con puertas abiertas desde las 18:00 horas. El evento no sólo genera expectativa cultural, sino que obliga a replantear la circulación vehicular en sus inmediaciones.
Para garantizar la seguridad, fluidez en el tránsito y comodidad para quienes asistan, la comuna implementará un operativo de tránsito que prevé cortes y desvíos en múltiples avenidas y calles de la zona. Entre los cambios informados figura un desvío especial para el Ramal 46 de transporte público — que, en lugar de su recorrido habitual hacia el cementerio, será redirigido por 32 → 19 → 35 → Diagonal 73 → Bulevar 82 → recorrido habitual.
Las principales intersecciones que podrían verse afectadas incluyen avenidas emblemáticas como 25 y 32, 25 con 526 y 532 — éstas con cortes desde primeras horas del día —, y luego una batería de cortes parciales o totales, según avance el tránsito: 520 y 19; 19 y 32; 33 con 24/25; 27 con 32, entre otras.
Las autoridades solicitan a quienes no participen del show evitar circular por el perímetro cercano al estadio e informan que se desplegará un esquema de control vial y seguridad especial. De esta forma, se busca garantizar que el recital se desarrolle con normalidad, respetando el orden, sin inconvenientes de tránsito ni riesgos para quienes asistan.
Si vas en colectivo: chequeá los cambios de recorrido — como el desvío del Ramal 46 — con anticipación.
Si no asistís al recital: evitá las zonas de cortes y buscá rutas alternativas.
Tomá en cuenta que la apertura de puertas desde las 18:00 puede generar movimiento y congestión antes del evento.
Prestá atención a la información oficial de tránsito y transporte el día del recital.
