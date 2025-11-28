VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”

AHORA.- Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
En la previa del show que brindará este sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona, Juan Carlos "La Mona" Jiménez llegó este viernes a La Plata y fue declarado Visitante Ilustre y recibió la Llave de la Ciudad.
En la ceremonia realizada en el Palacio Municipal, ante el intendente local Julio Alak y en medio de una lluvia de aplausos, la Mona expresó toda su algarabía por el reconocimiento platense: "Estoy realmente feliz y contento", dijo.
Y bromeó: "Sé que la semana pasada reconocieron a Johny Depp, va a tener que venir con el barco pirata". Luego dijo que "es un honor recibir el premio que le otorgaron a un actor de esa talla, yo soy del interior, nada que ver porque él es un artista mundial".
Ante los elogios de los presentes, La Mona tiró que "igual gracias a la gente mi música anda dando vueltas por el mundo".
"Estoy agradecido, emocionado, me tiembla el corazón de alegría y emoción", sostuvo, al tiempo que agradeció al jefe comunal y a su gabinete.
Por otro lado, en la previa del recital en el Estadio Único, dijo ser admirador del Indio Solari. "No quiero ir ni a River ni a Vélez, acá, en un estadio rockero", comentó.
"Estoy feliz, contento, lleno de amor y felicidad. Estoy completamente emocionado, estoy por llorar", insistió La Mona.
El reconocimiento se enmarca en la amplia trayectoria del artista, quien obtuvo 12 veces el Premio Gardel, es el músico con más Premios Konex, cosecha más de 10 mil shows realizados en todas las provincias argentinas y tiene su propio museo en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Con millones de copias vendidas en todo el país, además, el intérprete y compositor nacido el 11 de enero de 1951 también logró extender el cuarteto a otros países del mundo, como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Canadá y Estados Unidos.
Entre las canciones más conocidas de su repertorio se encuentran ¿Quién se ha tomado todo el vino?, Ramito de Violetas, La Luna, Beso a beso, El marginal y El federal.
