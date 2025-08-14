Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia

AUDIO.- Desfile tradicional, almuerzo criollo, homenajes y espectáculos musicales marcarán la agenda del fin de semana en la vecina localidad. "Vengan a compartir en familia y con la tranquilidad característica de nuestro pueblo", invitó el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade. 

Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
14 de Agosto de 2025 | 10:35

Escuchar esta nota

Con actos protocolares y shows musicales, Bartolomé Bavio se dispone a celebrar el 124 aniversario de su fundación. Será este sábado 16 y domingo 17 de agosto, con actividades cargadas de tradición, historia y música.

La localidad, que pertenece al partido de Magdalena y está ubicada a 38 kilómetros de La Plata, comenzará los festejos con la concentración para una cabalgata en el Centro Tradicionalista La Carreta. Luego será el turno de la inauguración del Monumento a Miguel de los Santos Cajaraville (soldado del ejército que cruzó la Cordillera de los Andes con José de San Martín y tío de Bartolomé Bavio) y Decano, su caballo, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio. También habrá espacio para la danza, con un Pericón Nacional a cargo de Adrián Sancho.

El intendente Lisandro Hourcade, oriundo de Bavio, destacó que "se nos viene un fin de semana muy lindo. Así lo hemos pensado y diagramado para los vecinos de nuestro partido, pero también intentando que sea una alternativa para gente de otras ciudades de la región, como La Plata, Berisso o Brandsen, que siempre se acercan a acompañarnos".

En declaraciones que formuló este jueves en La Redonda 100.3, el Jefe comunal  destacó el homenaje a la figura de Cajaraville: "San Martín, que nunca emitía opinión sobre sus soldados, dijo que ese hombre que habitaba nuestra tierras desde antes que naciera la localidad, era un guapo entre los guapos, que muchas veces arriesgó su vida en forma solitaria ante las fuerzas realistas".

Las actividades continuarán el domingo a la mañana, con un acto protocolar y el desfile cívico y tradicionalista en la plaza José Hernández. Luego se servirá un almuerzo criollo en el predio de la estación, para darle paso más tarde al show infantil de Manu Bonete y la presentación de las bandas locales "Mascando el Freno" y "La Viajera".

El cierre será en la sede del Club Racing con Los Charros y la conducción musical de Esteban el Cordobés.

La entrevista completa, en el audio adjunto:

