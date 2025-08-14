Viernes no laborable y los bancos, sin atención

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
No se podrá realizar operaciones presenciales. Sólo estarán habilitados los cajeros automáticos y las transacciones online
Finalmente, tras la confusión generalizada, ayer se aclaró que mañana no será feriado nacional sino un día no laborable con fines turísticos.
En este marco -en el que el empleador es quien decide si se otorga el descanso o no- fuentes oficiales confirmaron que los bancarios tendrán día de descanso y podrán aprovechar el fin de semana largo. En síntesis, no habrá atención al público.
De esta forma, no se podrá realizar operaciones presenciales y todo quedará supeditado a las aplicaciones, transacciones online y cajeros automáticos.
La confirmación ocurre tras la confusión por el calendario de agosto, ya que muchos creían que el viernes 15 era feriado, en homenaje al 17 de agosto -fecha que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín-. Lo cierto es que, al ser feriado nacional e inamovible, no se traslada a otro día y sólo lo disfrutarán quienes no trabajen ese día, que este año será domingo.
Este tipo de jornadas está contemplado en la Ley 27.399, que otorga facultad al Poder Ejecutivo de fijar hasta tres días no laborables al año para fomentar el turismo interno, siempre que caigan lunes o viernes.
Para este año, el Gobierno eligió al 15 de agosto como uno de esos. El próximo “no laborable con fines turísticos” será el 21 de noviembre.
No obstante, los feriados serán el domingo 12 de octubre (trasladable), el 24 de noviembre (trasladado del jueves 20), 8 de diciembre (inamovible) y 25 de diciembre (inamovible).
Asimismo, según la Ley de Contrato de Trabajo, en un día no laborable, el empleador decide si se trabaja o no. Si se opera, se paga el salario común.
Algo similar a la situación de los bancos, ocurrirá con las escuelas y colegios bonaerenses.
Ante las consultas de EL DIA, fuentes del ministerio de Educación de la Provincia aseguraron que en el portal oficial ABC, donde se descarga información para docentes y directivos de las escuelas, el calendario es claro y refiere al 15 de agosto como no laborable.
En resumen, mañana no habrá clases y será una jornada de descanso para maestros, profesores y estudiantes.
