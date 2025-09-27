A los 38 años falleció María Jesús Lupi, lo que causó un profundo dolor entre sus seres queridos.

Su partida dejó una marca imborrable en el corazón de su familia, amigos y allegados, quienes la recuerdan con enorme cariño y afecto.

María había nacido el 12 de diciembre de 1986 en La Plata, donde transcurrió gran parte de su vida y forjó lazos entrañables.

Era hija de Gabriel Horacio Lupi, médico y profesor de la Cátedra de Medicina Interna “C” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y de María Julia Menéndez. Además, era la hermana menor de Emilio, médico, y de Francisco, ingeniero en sistemas.

Desde pequeña se distinguió por su alegría y sensibilidad, rasgos que la acompañaron a lo largo de toda su vida.

Se formó en la Escuela Corazón Eucarístico de Jesús, donde cursó desde el nivel inicial hasta el final del secundario, dejando huellas de amistad y cariño entre compañeros y docentes.

Más tarde siguió su vocación y se recibió de Odontóloga en la Universidad Nacional de La Plata, para luego perfeccionarse con un postgrado en Ortodoncia en la Universidad Maimónides.

Luego de obtener el título ejerció su profesión con dedicación y compromiso en Capital Federal, donde vivió los últimos 10 años.

María Jesús hizo de la amistad un culto, vivió la familia con un amor inmenso y disfrutó de los viajes como espacios de encuentro, alegría y descubrimiento.

Desde muy chica practicó tenis, deporte que la acompañó muchos años, y más tarde se apasionó por el running, una actividad que compartía con su mamá. Juntas participaron de numerosas competencias, entre ellas el desafío inolvidable de El Cruce de los Andes y la emblemática Maratón de Nueva York.

Quienes la conocieron guardan el recuerdo de su sonrisa permanente, su espíritu generoso y su manera única de disfrutar de la vida.

Tras enfrentar con valentía una penosa enfermedad, partió dejando un vacío enorme, pero también la certeza de que su luz seguirá brillando en todos aquellos que la quisieron y compartieron momentos con ella.