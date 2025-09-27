Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
27 de Septiembre de 2025 | 15:10

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos se encuentran en plena búsqueda de personal para sumar a sus equipos. Comercios, pequeñas y medianas empresas, y firmas de diversos rubros necesitan incorporar mano de obra y recurren a los clasificados de EL DIA como una de las vías más efectivas para llegar a los postulantes.

La sección, disponible a diario tanto en la edición impresa como en la digital, reúne una amplia variedad de avisos laborales: desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

De esta manera, los empleadores logran difundir sus propuestas de manera directa y llegar a un público masivo, agilizando los procesos de selección y focalizando las búsquedas en perfiles concretos.

A la vez, para quienes están en plena búsqueda laboral, los clasificados se convierten en una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la ventaja de poder contactar de forma inmediata a cada empresa a través de los datos que figuran en los avisos.

Empresa de internación domiciliaria solicita Acompañante Terapéutico,  para la zona del Hospital San Juan de Dios, La Plata, interesados  enviar CV a: ssaludrecursoshumanos@gmail.com.

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN HOGAR Y/O CENTRO DE DIA,  INCORPORAMOS A NUESTRO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO.  ENVIAR CV A: directores@yahoo.com.

 

ESTUDIO JURIDICO ESPECIALIDADES, LABORAL, FAMILIA,  ACCIDENTES DE TRANSITO, SUCESIONES, DIVORCIO,  CONTRATOS. TELEFONOS 221-542-1072 Y 221-319-9389 Y  MAIL: estudiojuridicojlc.jc@gmail.com.

Gestora, trámites en La Plata. Cel. 221-438-9421.

 

Busco persona para atención al público para local gastronómico  con experiencia y conocimiento en manejo de freidora. Enviar  CV al 221-317-6222.

Cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas,  cocinero, camareros/as. Enviar CV indicando en el asunto  puesto pretendido: empleadoscitybell@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: camareros, cocineros, ayudante  cocina, baristas, encargado. Enviar CV indicando en el asunto  puesto pretendido recursos.cake@gmail.com.

Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra  en la búsqueda de camareros/as y cocineros. Es necesario contar con  experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria. Enviar  CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com.

SE NECESITA ENCARGADO/A, JEFE DE COCINA, AY. COCINA,  BARTENDER Y BACHERO. REQUISITOS EXPERIENCIA PREVIA  COMPROBABLE, DE 25 A 45 AÑOS, ACLARAR EN EL ASUNTO  PARA QUÉ PUESTO SE POSTULAN.  gastronomiacurriculum@gmail.com.

 

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs,  conozca radio y GPS pago 35%, comunicarse whatsapp escrito  (221-488-2522).

!!!Necesito repositor, fiambrera y cajera p/supermercado en 15 e/39  y 40, 46 e/22 y 23.

!!Se busca cajera c/experiencia p/supermercado en City Bell, Villa  Elisa. CV al 221-595-5416.

!Te estamos buscando! Nos encontramos en la búsqueda de un  administrativo/a comercial para sumar al equipo de Cityssan La Plata.  Buscamos personas proactivas, con buena comunicación y capacidad  para trabajar en equipo, que se destaquen por su predisposición  y orientación a resultados. Principales responsabilidades: atención  personalizada a clientes, seguimiento y armado de carpetas, manejo  de sistema de gestión. Requisitos: manejo de herramientas  informáticas, experiencia en puestos similares, se valorará experiencia  en el rubro y/o carnet de conducir, disponibilidad de lunes a viernes,  de 9 a 18 hs. Si te interesa la posición, enviá tu CV a:  rrhh@cityssan.com.ar con el asunto: “Administración La Plata”.

505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.

Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante  comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.

Busco personal para lavadero de autos! 7 esquina 510.

Busco vendedor/a c/experiencia y trayectoria comprobable  c/movilidad y full time p/distribuidora de alimentos y bebidas,  zona LP y alrededores, enviar CV c/foto a:  megadistribuidoraantartida@gmail.com.

Carpintería de aluminio, se encuentra en búsqueda de vidriero y  carpintero con experiencia y referencias comprobables. Interesados  por favor enviar CV y remuneración pretendida por mail:  cv.carpinteriadealuminio@gmail.com Buen sueldo y posibilidad  de crecimiento.

Chica 18 a 23 años tareas varias viva cerca 8 y 135 Berisso  (excluyente) 9-15 hs. bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chofer p/remis turno día c/categoría D-1, enviar registro y domicilio  actual. Tel. (221) 305-2680.

Delivery con moto viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a 22.15/30  $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás  en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu  CV completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com  especificando a qué sucursal querés aplicar.

Estación de lavado Leos, solicita personal responsable y con  experiencia, presentarse de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.

Geriátrico necesita auxiliar de enfermería, presentarse en 144 Nº  1671, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 15 hs.

IMPORTANTE EMPRESA GASTRONOMICA SE ENCUENTRA EN  LA BUSQUEDA DE VENDEDORA PARA ATENCION AL PUBLICO  EN EL AREA DE CONFITERIA. INTERESADAS PRESENTARSE  PESONALMENTE EN CALLE 7 ESQUINA 48, DE 9.00 A 15.00 HS.,  O ENVIAR CV A: confiteriaritz.lp@gmail.com.

Importante financiera se encuentra en búsqueda de administrativa  con experiencia en el rubro, sueldo fijo más comisiones, enviar  CV: rrhhpf.laplata@gmail.com.

Importante sucursal de centro de estética en La Plata, sub alquila  espacio de peluquería totalmente equipado, para más información  comunicarse al 221-434-5023.

IMPORTANTE TALLER INTEGRAL: SOLICITA OFICIAL PREPARADOR  Y PINTOR CON EXPERIENCIA COMPROBABLE, PRESENTARSE  EN CALLE 73 ENTRE 13 Y 14, DE 9 A 17 HS.

Necesito cajera t/tarde c/exp. c/CV p/super 133 e/49 y 50.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con  posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic.  en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca agente inmobiliario para manejo y gestión de alquileres  con experiencia y movilidad. Enviar CV a:  cvestudioeme@gmail.com.

Se busca chofer de reparto para corralón, manejo de hidrogrúa y  camión volcador, experiencia comprobable, contar con movilidad  propia, zona de trabajo, Abasto. Enviar CV con referencias a:  materialesrrhh@gmail.com.

SE BUSCA COORDINADOR/A DE INTERNACION DOMICILIARIA.  IMPORTANTE EMPRESA DE INTERNACION DOMICILIARIA  INCORPORA COORDINADOR/A CON EXPERIENCIA EXCLUYENTE  EN EMPRESAS DEL RUBRO, PREFERENTEMENTE CON MANEJO  DE PRESTACIONES PARA IOMA. ZONAS DE TRABAJO: LA PLATA  Y GRAN LA PLATA (CENTRO, BERISSO, SAN CARLOS, OLMOS,  ENSENADA, VILLA ELISA, CITY BELL, ETC.) REQUISITOS: SER  PROFESIONAL DE LA SALUD (MEDICO CLINICO, ENFERMERO O  KINESIOLOGO) CON SELLO Y MATRICULA, CONOCIMIENTO Y  TRATO CON PRESTADOR, MEDICOS, PACIENTES Y FAMILIARES,  MANEJO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE CASOS CLINICOS,  MOVILIDAD PROPIA (PREFERENTE), EXPERIENCIA COMPROBABLE  EN COORDINACION DE INTERNACIONES DOMICILIARIAS,  MONOTRIBUTO AL DIA. INTERESADOS/AS ENVIAR CV AL  WHATSAPP 221-498-8496.

Se busca Diseñador Gráfico recibido, con experiencia comprobable  en diseño editorial y animaciones web, para trabajar en importante  medio de comunicación, manejo excluyente de QuarkXpress, Ilustrador  y Photoshop. Enviar CV y portfolio a: infodiagramacion@gmail.com.

Se busca personal técnico, con manejo de herramientas de mano  (durlero/herrero/carpintero de madera) para formar como carpintero  de aluminio. Enviar CV con el asunto “Técnica”. Enviar CV a:  cv.carpinteriadealuminio@gmail.com.

Se busca técnico ortopedista con título habilitante, enviar CV a:  lega.equiamientortopedico@gmail.com.

Se necesita repositor, tiempo completo, dejar curriculum, super  Melanie Dg. 73 Nº 2667 e/41 y 42.

Se necesita repositores para supermercado 153 y 49.

Solicito empleada 20/30 años p/almacén en Los Hornos t/tarde,  enviar CV c/foto y zona residencia al whatsapp 221-454-1390.

Volantera 18 a 23 años viva cerca 3 y 520 (excluyente) caminar  de 7.00 a 13.00, $ 12.00. Bormopizzas (221) 559-5422.

