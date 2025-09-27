Con gol de Alejo Véliz, Central vence a Gimnasia 1 a 0 desde los 2 minutos de juego
Con gol de Alejo Véliz, Central vence a Gimnasia 1 a 0 desde los 2 minutos de juego
Un violento asalto tuvo lugar este viernes por la tarde en pleno centro de La Plata, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en un kiosco ubicado en la calle 49 entre 12 y 13 y se alzaron con dinero, celulares y mercadería.
El hecho ocurrió pasadas las 15:10, cuando los ladrones, que se movilizaban en moto, llegaron al comercio. Según relataron testigos, uno de ellos permaneció en el rodado cumpliendo el rol de “campana”, mientras que su cómplice descendió, sacó un arma de fuego y amenazó a los empleados del local. Bajo amenazas, obligó a entregar la recaudación y también se llevó cigarrillos y teléfonos celulares.
Tras cometer el robo, ambos escaparon rápidamente por las calles céntricas, en medio de la sorpresa e impotencia de transeúntes y comerciantes de la zona.
El hecho fue denunciado en la Comisaría Primera, que intervino junto a la fiscalía de turno. Hasta el momento no se registraron detenciones y los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los autores.
El episodio encendió nuevamente la preocupación de vecinos y comerciantes por la creciente inseguridad en la capital bonaerense, incluso en zonas de alta circulación y a plena luz del día.
