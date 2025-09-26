Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Un Gimnasia necesitado recibe a Rosario Central con Di María: hora, formaciones y TV

27 de Septiembre de 2025 | 04:38
Con dos derrotas en fila que lo alejaron de la zona de clasificación a playoffs y lo llevaron nuevamente a mirar la tabla anual del descenso, Gimnasia recibirá este sábado por la tarde en el Bosque a Rosario Central, el único invicto del campeonato. El partido comenzará a las 14.30 y será dirigido por Fernando Echenique y José Carreras estará a cargo del VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports y se podrá seguir por la Supertransmi de La Redonda (ESCUCHAR AQUI).

El partido, además de la importancia de los tres puntos para el Lobo, tendrá el condimento especial de la presencia del campeón del mundo Ángel Di María, quien por primera vez jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La única vez que jugó ante Gimnasia en La Plata fue en el escenario de 32 y 25 en una victoria tripera 3 a 0 sobre el Canalla, hace casi 20 años.

El entrenador Alejandro Orfila metió mano en el equipo para adaptarse al juego de Deportivo Riestra, pero la estructura con tres marcadores centrales tuvo vencimiento en ese partido. Para este compromiso, vuelve el 4-4-2, el sistema que mejores resultados le dio a la formación albiazul.

El uruguayo realizó pruebas en la semana porque hay puestos que ya no tienen dueño. Sin confirmaciones en la previa, el entrenador dispondría cinco modificaciones en el equipo titular. En primer lugar, sorprende el ingreso de Fabricio Corbalán en lugar de Juan de Dios Pintado, que no atraviesa un buen momento pero era titular sin mayores discusiones. Además, Nicolás Garayalde entrará por Augusto Max, regresarán Manuel Panaro y Jeremías Merlo a las bandas (salen Germán Conti y Bautista Merlini en el nombre por nombre) y adelante Norberto Briasco reemplazará a Jan Carlos Hurtado, que volvió falto de fútbol tras una prolongada inactividad.

Salvo el cambio del lateral derecho, el resto de las variantes dispuestas por Orfila son una suerte de regreso a fojas cero, ya que es la base que inició el partido frente a Unión en el Bosque.

Enfrente estará Rosario Central que se mantiene invicto pero que ha empatado 6 de sus 8 partidos (tiene pendientes 45 minutos del encuentro con Sarmiento en Junín que iguala 0 a 0) y que no ha logrado funcionamiento con cuatro cartas importantes como son Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Alejo Véliz.La presencia del campeón del mundo en Qatar 2022 es un atractivo extra para un partido que tiene muchos condimentos, especialmente por las necesidades albiazules.

Formaciones Gimnasia vs Rosario Central

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Hora: 14:30
TV: TNT Sports
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: José Carreras
Estadio: Juan Carmelo Zerillo

