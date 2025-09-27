Llueve en La Plata y rige alerta amarillo por tormentas: cómo sigue el tiempo este finde 

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata con tormentas aisladas desde la madrugada y durante la mañana que irán cediendo hacia mediodía. Por la tarde, en tanto, se esperan precipitaciones leves y hacia la noche sólo cielo nublado, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto a temperaturas, la mínima será de 13 grados y la máxima de 16.

Esta mañana en La Plata persistía el alerta amarillo por tormentas de moderada intensidad, reportó el SMN. Este indicador implica, según el SMN, "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Cómo sigue el fin de semana en La Plata

Para mañana, domingo, se espera una mejora del tiempo, con cielo algo nublado a ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 21.

En tanto que el lunes la semana comenzará con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 11 y 22 grados, conforme el SMN,