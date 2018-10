Dos adolescentes desaparecidos, dos familias desesperadas en la Ciudad

Desde hace ocho días en City Bell buscan a Milton Perona, de 16 años, quien padece de una enfermedad psiquiátrica. En tanto, en Los Hornos tratan de dar con Delia Mansilla, de 17, de quien no se tiene novedades desde el domingo

Dos adolescentes de nuestra región, desaparecidos desde hace varios días y sin indicios concretos sobre su paradero, mantienen en vilo a sus respectivas familias y sus casos empiezan a despertar el interés de los vecinos a través de campañas de difusión en las redes sociales para dar con ellos cuanto antes.

Uno de ellos es Milton Perona, de 16 años, oriundo de City Bell, de quien no se tiene novedades desde hace 8 días cuando se fue de su casa ubicada en 453 entre 28 y 28 bis. Su mamá, Romina Cardozo, lo describió "morocho, de 1,80 metros de altura, robusto, pelo corto rapado" y afirmó que la última vez que fue visto "vestía un chaleco jamaiquino gris con una banderita de Jamaica, un jean, una remera y portaba una mochila de mochilero".

En medio de la desesperación, Romina sostuvo que Milton "padece de trastorno de personalidad y que tienen lapsos en los que a raíz de su enfermedad psiquiátrica se enoja, escucha voces, delira, se pone agresivo" y que "es necesario que aparezca para seguir ayudándolo con su enfermedad". En ese sentido, sostuvo que "la situación es desesperante porque justo habíamos conseguido un lugar en Buenos Aires para que pueda llevar adelante su tratamiento". Romina contó que mientras tanto, luego de radicar denuncias policiales y en la Justicia, continúan buscándolo a través de campañas en la calle y en las redes sociales pero que hasta el momento no hubo noticias sobre el paradero de su hijo.

En tanto, desde el domingo a la tarde una familia de Los Hornos se encuentra en la búsqueda incesante de Delia Mansilla, de 17 años. Su mamá, Noemí Luna, contó que "es como si se la hubiese tragado la tierra porque preguntamos en todo el barrio, a sus amigos, a todos, y nadie sabe dónde está". "Recorrimos todo pero no hay novedades y no sabemos si la Policía se está moviendo para encontrarla porque hoy tendríamos que tener noticias de ella pero no sabemos nada", manifestó la mujer.

La última vez que la vieron a Delia, el pasado domingo a las 18.50 hs. en su casa de 76 entre 139 y 140 vestía "un jean celeste, remera blanca y una campera negra". La madre consigno que la chica tiene "estatura aproximada de 1,50 metros, tez morena y cabello negro azabache largo hasta la cintura y con flequillo".

Frente al drama de la desaparición de su hija, la mujer contó que "seguimos esperando novedades de la Policía pero no tenemos novedades, por eso salimos a buscarla, estamos sin dormir desde el domingo". En el marco del caso se radicaron denuncias en la Comisaría 3ra. de Los Hornos, en la Fiscalía y en la DDI La Plata.