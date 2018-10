Dalma sobre su embarazo: "Pensé que íbamos a tardar más"

La actriz, que apenas tiempo atrás se casó, transita el cuarto mes de gestación

Este miércoles, en el marco del estreno de una obra de teatro de la que será partícipe durante un mes, Dalma Maradona habló de su embarazo, que ya lleva cuatro meses de gestación.

"Estoy feliz, aprovechando que es solo un mes, y antes de que se note todo y no pueda hacer más nada", expresó.

Y agregó: "La obra dura 15 minutos en los que estás al palo. Me daba miedo porque estoy embarazada y la verdad salió espectacular todo. No me puedo quejar".

Respecto al embarazo, la actriz reveló: "Cuando me enteré estaba grabando una novela. Pensé que íbamos a tardar más y vino rapidísimo. Es una bebita muy deseada y muy esperada".