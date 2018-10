Martita abandonó a Rolando Hanglin y le vació la casa

Su historial es largo: se casaron, se separaron y se volvieron a casar hace seis años

Este martes se conoció que Marta Ibáñez abandonó a su marido Rolando Hanglin por otro hombre, y que antes de irse se encargó de llevarse gran parte de las cosas de la casa que compartían.

Cabe recordar que la pareja estuvo casada dos veces -en el medio afrontaron un divorcio-, y tienen en común una hija por el método de alquiler de vientre.

Angustiado y furioso, Hanglin publicó un tango en su cuenta de Facebook que parece tener una clara destinataria.

“Lejos te fuiste en coche/auto que yo pagué/dejaste todo en desorden/razones?/el no poder/o tal vez el no querer/necesidad de escapar/antes de -tal vez- cobrar/y yo me quedé muy solo/perdí mi quinta y mi asado/una pileta soñada/todo te llevaste, mala/a compartir con otra alma”, dice el texto completo.

Al casarse nuevamente en 2012, el conductor había dicho: “Fue un volverse a elegir”.