¿Guiño a Estudiantes?: Marcos Rojo saludó al club por su 120º aniversario en las redes

En el marco de los 120 años de Estudiantes, llamó la atención el mensaje que publicó Marcos Rojo en su cuenta de Instagram, celebrando el nuevo aniversario. El defensor, que actualmente se encuentra en Boca pero desafectado del plantel, envió un saludo con una imagen vistiendo la camiseta de Estudiantes.

El defensor, de 35 años, posteó un saludo sugerente al conmemorarse este 4 de agosto un nuevo aniversario del surgimiento de Estudiantes. Rojo, lejos de tener chances en Boca, demostró su interés de regresar al club que lo vio nacer.

Así, con un saludo sugerente en su cuenta de Instagram, posteó una imagen de su regreso al Pincha en 2020, con el estadio UNO de fondo. El defensor, resistido en un sector de los hinchas, eligió una foto posando su mano derecha en el pecho sobre el escudo albirrojo.

Marcos Rojo acaparó las redes en las últimas semanas cuando estaban latentes los rumores de su vuelta a Estudiantes. El defensor y último capitán fue apartado del primer equipo tras una fuerte discusión con el entrenador Miguel Ángel Russo, a tal punto que no podrá ingresar al vestuario del plantel profesional y entrenará de manera diferenciada, en un solo turno.

Semanas atrás, Verón remarcó sobre su situación: "No tiene que pedirme perdón. Es una persona adulta que sabe lo que hace. ¿Si estuvo bien? No”. Asimismo, aclaró que si antes no se libera de Boca el Club no hará nada por la negociación.