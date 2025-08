Locura pincharrata: ¡pintó el escudo de Estudiantes en el techo de su casa y se ve desde el aire!

Alejo Martínez no vive en La Plata, pero respira Estudiantes como si creciera a la sombra del Estadio UNO. Desde su casa en el barrio Florida, en Vicente López -a más de una hora del corazón albirrojo-, vive cada partido, cada aniversario y cada victoria del Pincha con la intensidad de quien lleva algo más que una camiseta. Y este 120° cumpleaños del club fue la excusa perfecta para hacer lo que muy pocos: dar cuenta de un homenaje eterno al León… mostrando cómo quedó el escudo de Estudiantes en el techo de su casa para que se vea desde el cielo.

“¡Pinté el escudo en el techo de mi casa, el mismo que llevo tatuado en la piel y en el alma!”, cuenta emocionado Alejo, quien se hizo conocido en redes por esta obra que combina devoción, arte y locura futbolera.

La idea, según él mismo relató en diálogo exclusivo con El Día, nació en diciembre del año pasado, cuando regresó de la final en Santiago del Estero. “Lo empecé cuando volví de la final y lo terminé hace unos meses”, relató.

Alejo ya había tatuado el escudo del Pincha en su cuerpo, como tantos hinchas. Pero esta vez quiso llevar su amor por el club a otra escala: literalmente, una escala aérea. Desde el cielo, el techo de su casa es una E gigante, pintada con la misma forma y colores que el banderín histórico de Estudiantes.

“¡Y gracias a mi viejo, que me dejó este legado que me emociona y me une a él cada día!”, remata Alejo, con una mezcla de orgullo y ternura. Porque como muchas pasiones, la suya también nació en casa. Fue su padre quien le transmitió ese amor incondicional por los colores, esa manera de vivir el fútbol que va mucho más allá del resultado o el torneo.