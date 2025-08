En el barro: caótico primer día sin trenes en la Estación de La Plata y todos a Tolosa

Desde hoy y hasta el 31 de agosto, el Tren Roca no llegará ni saldrá desde la Estación La Plata. Por trabajos de renovación integral en las vías entre La Plata y Tolosa, el servicio quedará limitado a esta última estación durante casi un mes, generando cambios drásticos en la rutina de miles de usuarios. La medida sorprendió a muchos pasajeros que, esta mañana, se encontraron con esta realidad al no informarse. Sin embargo, los sorprendió aún más el barro.

“No sabía nada, llegué como todos los días a la estación de La Plata y me encontré con esto. Ahora tengo que tomar un colectivo o ver cómo llego a Tolosa para enganchar el tren”, contó con frustración una mujer que viaja diariamente a Constitución. Como ella, decenas de usuarios se enteraron del corte recién en el andén, con carteles pegados y explicaciones escasas.

Las obras incluyen el recambio de rieles, durmientes, fijaciones y piedra balasto, y forman parte de una mejora general en la infraestructura de la línea. Sin embargo, la implementación repentina generó malestar entre quienes dependen del tren todos los días. Algunos optaron por combinar colectivos y autos particulares, mientras otros simplemente improvisaron sobre la marcha.

“Yo estoy volviendo a Buenos Aires, pero no soy de acá. No conozco nada, no sé cómo llegar al centro desde Tolosa”, explicó un estudiante que se bajó confundido en una estación que no identifica. Situaciones similares se repitieron durante toda la mañana, con valijas a cuestas y mapas en el celular, en busca de un transporte hacia el casco urbano.

En las inmediaciones de la estación de Tolosa, taxistas vieron un aumento del movimiento, pero también reclamos. “Hay mucha demanda pero falta orden. No hay señalización, ni espacio para parar tranquilo. Y algunas calles con barro y justo pusieron la parada del micro donde está la nuestra”, señaló un taxista de la zona.

A pesar del desconcierto, no todo fue queja. Algunos usuarios, aunque contrariados, optaron por tomarse la situación con paciencia. “Son obras necesarias. Si es para mejorar, hay que bancársela. Nos acostumbramos a que las cosas no se informan bien, pero ojalá valga la pena cuando terminen”, comentó una docente.

Qué se está haciendo

Hoy comenzaron los trabajos de renovación de las vías en el sector de la estación de 1 y 44. Por esta razón, durante todo este mes los trenes llegarán a Tolosa y partirán hacia Constitución desde esa parada ferroviaria. Ante ese contexto, se reforzarán los micros de una de las líneas municipales (Norte) y desde la Comuna pidieron a Trenes Argentinos que sume un servicio gratuito -hasta el momento no hay-.

“Debido a trabajos de renovación de vías, enmarcados en la Emergencia Ferroviaria, el servicio de la Línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado hasta Tolosa entre el lunes 4 y el domingo 31 de agosto”, informaron en la empresa ferroviaria.

También se indicó que “los trabajos apuntan a mejorar la seguridad operacional y consisten en el reemplazo de 2.060 metros de vías entre Tolosa y La Plata” para lo que se realizará el recambio de durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto y el ajuste de la geometría en la nueva estructura de vías.