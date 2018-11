50 años del “Álbum Blanco”: un estallido creativo que terminaría en la autodestrucción

El disco que marcó el inicio del fin para Los Beatles cumple medio siglo. Como festejo, lanzaron una edición de lujo de siete partes

Un grupo en ebullición creativa, con mil ideas en la cabeza pero también a punto de asomarse a su disolución. Así se presentaron The Beatles en su “Álbum Blanco”, su disco más audaz y arriesgado que celebra sus cincuenta años de su lanzamiento hoy.

Para conmemorar la fecha, la banda acaba de lanzar una reedición de lujo con una nueva mezcla de sonido, formado por siete discos que incluyen 27 demos, 50 tomas descartadas y un libro de 164 páginas. A cargo de la producción de esta nueva versión del disco de tapa blanca, sin nombre, que originalmente fue publicado el 22 de noviembre de 1968, se puso Giles Martin, hijo del famoso productor George Martin y quien ya dirigió la reedición por el medio siglo de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967).

“La percepción de la gente es que el sonido fragmentado del disco es el sonido de The Beatles separándose, pero no lo es”, agregó el productor, quien aseguró que, tras bucear en todas las horas de grabación, percibió por sorpresa a un grupo en el que sus integrantes todavía colaboraban y trabajaban juntos durante horas y horas.

No es, sin embargo, la opinión mayoritaria de los fans, que en general sostienen que “The White Album” inicia el camino hacia la autodestrucción de un conjunto que ya solo editaría dos trabajos más: “Abbey Road” (1969) y “Let It Be” (1970). Tras un 1967 para el recuerdo, entre febrero y abril de 1968, los cuatro integrantes se fueron de retiro espiritual a la India, donde John Lennon y Paul McCartney comenzaron a concebir el disco blanco. Las sesiones de grabación en Abbey Road durarían veinte semanas y fueron más un martirio que una maratón.

George Martin, mano derecha del conjunto, acabó hastiado ante un proceso con muchas idas y venidas, y Ringo Starr llegó a abandonar durante unos días el estudio. El resultado de las tensiones en la banda fue una tremenda explosión de estilos musicales en treinta canciones, una atrevida pero dispar exhibición de recursos en el estudio, un traje abigarrado de incontables retales, y un proyecto muy atrevido pero a veces frustrante para el oyente por no tener un hilo conductor claro.

En las aguas de “The White Album” convivían, bajo la portada en blanco de Richard Hamilton, criaturas tan diferentes como el rock contagioso “Back in the U.S.S.R.”, los lamentos melancólicos de “Dear Prudence” y “While My Guitar Gently Weeps”, la luminosa melodía “folkie” de “Blackbird”, el debut como compositor de Ringo Starr en “Don’t Pass Me By” o el grasiento blues de “Yer Blues”.

El disco apuntaba a los extremos, desde el tono jovial y naíf de “Ob-La-Di, Ob-La-Da” a las alucinaciones experimentales de “Revolution 9”. Aunque el legado más perverso de “The White Album” correspondió, sin pretenderlo, al rock pesado de “Helter Skelter”, tema en el que Charles Manson encontró, al parecer, consignas secretas de un Apocalipsis inminente.

Pero, si con todos estos juegos la banda inglesa parecía alejarse definitivamente de su lado más comercial, el “Álbum Blanco” fue, sin embargo, número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, y un disco mítico que amplió las fronteras de lo posible en la música popular.