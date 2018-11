Pablo Moyano descartó ser candidato en 2019

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó ayer que no será candidato en las elecciones del año que viene, ya que su lugar “es gremial”, aunque manifestó que va a “militar para que el candidato que surja del peronismo gane las elecciones de 2019 y vuelva a ser Gobierno”.

Por otra parte, aseguró que el Gobierno “no le interesa y desprecia a los trabajadores” y que el asesor ecuatoriano “(Jaime) Durán Barba sigue manejando la agenda” de comunicación ya que no se entiende cómo, en el contexto actual, distintos dirigentes “salgan a hablar del partido de River y Boca”.

“Es una vergüenza que cuando miles de trabajadores reclamamos paritarias o que no cierren empresas y sectores sociales que entreguen mercaderías o un bono de fin de año, el Presidente esté ocupado en un partido de fútbol. Será lo más importante de la historia, pero debería estar ocupándose de este desastre económico que está llevando a la pobreza a miles de argentinos”, manifestó Moyano en diálogo con Radio 10.

“Esperemos un fin de año en paz, pero eso no quita que habrá más movilizaciones pidiendo bonos, alimentos o aumentos salariales en el caso de los gremios”, afirmó el dirigente de Camioneros, quien adelantó que el 15 de noviembre habrá un plenario de secretarios generales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para definir algunas medidas “que pueden llevar a ser un paro general”.

Consultado por su participación en el escenario de las elecciones de 2019, Moyano contestó que no “jugará” electoralmente como candidato.

“Lo mío es lo gremial”, dijo, pero agregó: “Voy a militar para que el candidato que surja del peronismo gane las elecciones del 2019 y vuelva a ser gobierno”.

SCIOLI SE POSTULA

En cambio el ex candidato presidencial Daniel Scioli si manifestó su intención de volver a postularse en las elecciones de 2019, pero opinó que para ser competitivo el peronismo no tiene otro camino que “la ingeniería electoral que usó Cambiemos” en las PASO.

“A la gente que me acompañó en las elecciones de 2015 le preguntaría: ¿Cuál sería la razón para que no me vuelvan a acompañar?”, dijo en una entrevista que publicó ayer el diario La Nación y en una entrevista televisiva.

Tras recordar que en las elecciones de 2015, que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, obtuvo 12 millones de votos, Scioli asumió que su candidatura sería dentro del peronismo, incluyendo en el espacio a Cristina Kirchner.