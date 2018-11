Mirtha Legrand se refirió a la enfermedad de Cande Tinelli

La influencer reveló lo que sufrió durante varios años



Este lunes, Cande Tinelli reveló a través de su cuenta de Instagram que desde los 15 hasta sus 27 años sufrió de anonexia y bulimia.

Respecto a esta situación fue consultada Mirtha Legrand, ya que su nieto, Nacho Viale, salió con la joven en 2014.

“Nacho no me había contado nada ya que es muy reservado”, expresó la diva. Y agrego: “Algo sabía pero no sé de qué se trataba. Esta declaración de Cande me parece muy oportuna y muy valiente”.

Finalmente, recordó: “Nunca noté nada. Sólo recuerdo un día que Marcelo la había llevado al médico”.