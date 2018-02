El casco urbano, Tolosa y Gonnet, los barrios que más se quejan por el agua

El 36% de los reclamos son por baja presión y entre las canillas secas y los cortes reiterados se llevan el 32%. Las filtraciones, un calvario aparte. Advierten que por obras en la red hoy podría resentirse de nuevo el servicio

| Publicado en Edición Impresa

El repaso de las noticias más recientes vinculadas con el servicio que brinda Aguas Bonaerenses en la Ciudad arroja un instantáneo balance en rojo. Pérdidas en la vía pública, baja presión, canillas secas durante días, veredas rotas por obras inconclusas, reclamos desatendidos, marcan la cotidianeidad de una prestación en el ojo de la tormenta. En ese sentido, un relevamiento sostiene que cada jornada “más de la mitad de los platenses no tiene agua, o tiene baja presión en la red”.

Confeccionado por el concejal local Gastón Crespo, en base a más de quinientas denuncias vecinales recabadas en apenas una semana, el informe refleja que una de cada cuatro proviene del casco histórico, y dentro de éste los barrios más afectados son La Loma, Meridiano V, plaza Castelli al sur, El Mondongo y plaza Malvinas.

“Gracias a la colaboración de los vecinos pudimos elaborar un informe completo, con una muestra significativa y que representa la realidad del servicio en todo el partido de La Plata” asegura Crespo, edil por el frente 1País: “con estos datos en la mano es imposible que desde la empresa nos sigan negando la mala calidad de la prestación y la clara necesidad de que se hagan inversiones para revertir la situación actual o se elija un nuevo operador que esté a la altura de lo que la Ciudad requiere”.

“Más de la mitad de los platenses tiene baja presión de agua algún momento del día”

A estos dolores de cabeza barriales, recurrentes por diferentes motivos, hoy podría sumarse otro más. ABSA informó que a partir de las once de la mañana se llevarán a cabo en la planta potabilizadora “Donato Gerardi”, de Punta Lara, “trabajos de mantenimiento de los nuevos equipos de bombeo y captación de agua cruda”.

La labor será realizada por buzos, e implicará la salida momentánea de régimen de un equipo de bombeo en la usina Bosques y otro en Ensenada, por lo que faltará presión en una zona considerable.

qUEJAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Las estadísticas compiladas por Crespo determinaron que el 36 por ciento de los reclamos refiere a la poca presión en la red; el 20 por ciento a cortes prolongados de suministro; y el 12 por ciento a cortes intermitentes y reiterados.

Debajo del podio, el 10 por ciento alude a pérdidas en la vía pública; el 9 por ciento a la presencia de sedimentos en el agua de red; el 7 por ciento a sospechas o certezas acerca de la no potabilidad del agua; y el 6 por ciento a desbordes cloacales.

“Con estos datos se puede constatar que más de la mitad de los platenses no tiene agua o tiene baja presión en la red en algún momento del día” advierten los autores del informe.

En cuanto a los barrios afectados, el 24,6 por ciento de las denuncias provino del casco fundacional, seguido por Tolosa con el 15,9%; Manuel B. Gonnet con el 11,7%; Villa Elvira con el 10%; Los Hornos con el 9%; San Carlos con el 7,2%; Altos de San Lorenzo con el 6,5%; y City Bell con el 5,7%.

Dentro del casco, comprendido entre 122, 31, 32 y 72, el barrio con más damnificados es La Loma con el 18 por ciento; sigue Meridiano V con el 13 por ciento; plaza Castelli con el 10 por ciento; El Mondongo, las inmediaciones del hospital San Juan de Dios y plaza Malvinas con un 7 por ciento cada uno; y barrios Hipódromo y Norte con el 5 por ciento.

“Cotejando los reclamos y sus detalles vemos con preocupación que más del veinte por ciento de la población es abastecida con agua que tiene feo olor, es viscosa, contiene sedimentos... en definitiva agua no potable” aventura Crespo: “y no es justo que los vecinos paguen por un servicio con esta calidad. Creemos que La Plata debe optar por un servicio sustentable, confiable y saludable.

Durante la jornada de ayer, el flujo de reclamos no perdió presión. “Hace seis días vengo llamando a ABSA para que me cambien la llave de paso de la vereda, la casa se me esta inundando por una gran pérdida interna, pero al no poder cerrar la llave de paso ningún plomero me lo puede solucionar” expresó Rosa Menegazzi, de 27 entre 42 y 43.

“Tengo la fea sensación de que estoy pagando 678 pesos por mes por un pésimo y desconsiderado servicio” agregó la mujer: “mis números de reclamo son el 2.447.461 y 2.447.461/2”.

PODRíA VOLVER A FALTAR AGUA

Con el fin declarado de realizar tareas de mantenimiento “de los nuevos equipos de bombeo y captación de agua cruda”, ABSA anunció que un buzo bajará hoy al interior de la cámara de aspiración de la planta potabilizadora “Donato Gerardi” de Punta Lara.

La operación se iniciará a las 11, e implicará que para “mantener los niveles de cisterna y garantizar el servicio”, salgan de funcionamiento bombas de la usina Bosques y Ensenada-.

“Podría registrarse baja presión en esas zonas y las aledañas” se aclaró: “ambos equipos serán puestos en marcha inmediatamente luego de concluidos los trabajos”.