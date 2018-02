"Tenemos un plan para crecer durante décadas", dijo Dujovne en Madrid

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que Argentina tiene un plan para "crecer durante décadas", durante una reunión en Madrid con empresarios españoles a los que invitó a hacer inversiones en el país. "Tenemos un plan para crecer durante décadas, pero necesitamos resultados en el corto plazo", expresó Dujovne, quien aseguró que "Argentina está atravesando un momento histórico", al hablar hoy ante un grupo de empresarios y autoridades españolas en el "Foro Nueva Economía" que se realizó en el Hotel Ritz de Madrid.

"Tras 12 años de populismo en los que se acumularon enormes distorsiones económicas, culturales, de respeto a la ley y en la relación con el mundo", Argentina ahora "necesita bases sostenibles sobre las que crecer" para atraer inversión, sostuvo. "El punto de partida es desafiante", remarcó el titular de Hacienda, quien destacó tres pilares sobre los que se apoya el cambio que está viviendo Argentina: "el institucional, que lo recorre todo"; "la "integración en el mundo", y "en lo económico, el ordenamiento fiscal y el control de la inflación".

Junto a María Luisa Poncela, Secretaria de Comercio española. Compartimos la importancia del acuerdo Mercosur- Unión Europea. pic.twitter.com/q9KM4mBmQZ — Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) 22 de febrero de 2018

"Creemos que Argentina necesita un nuevo ordenamiento fiscal. Necesitamos ser solventes si queremos que la inversión privada se desarrolle", afirmó el responsable de Hacienda, para luego agregar que, de esta forma, se puede asegurar que "no se van a dar pasos inadecuados respecto a contratos previamente establecidos", sostuvo. El otro pilar, explicó Dujovne, "es tener una inflación similar a la del resto del mundo" y, para eso, "tenemos un Banco Central independiente, con metas de inflación, que está haciendo una tarea titánica".

El ministro admitió las dificultades que afronta el gobierno en esa materia, pero se mostró optimista en que se cumplirá con la meta del 15% fijada para este año. "Tenemos muy pocas herramientas pero una voluntad de hierro, vamos a derrotar a la inflación", puntualizó. "Estamos atravesando los peores meses porque estamos generando la suba de precios de servicios regulados, que es inevitable, porque hay que eliminar el gasto en subsidios para converger en precios de mercado, pero la inflación va a bajar en los próximos meses, y trabajamos con la meta del 15%", explicó.

Sobre la integración con el resto del mundo, Dujovne insistió en la apuesta del gobierno para que este año finalmente se firme el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que para Argentina "supondrá tener acuerdos, ya no con el 8%, sino, con el 30% del PBI mundial". "Somos muy optimistas, porque no creemos que haya otro camino que la integración. Hoy se están discutiendo aspectos muy puntuales, pero por primera vez se está negociando en serio para cerrar el acuerdo. Todos los que estamos sentados en la mesa creemos en este acuerdo comercial. Esto es algo que no había ocurrido nunca antes", insistió.

El ministro de Hacienda detalló algunos de los asuntos que más preocupan al inversor, como el déficit fiscal, y recordó que el gobierno recibió un déficit del 5,4% del PBI y se comprometió a bajarlo en un punto por año. "Nos dirán que es una trayectoria lenta, pero es lo que han hecho la mayoría de los países europeos en la post-crisis. Pero además no tenemos otro camino", indicó Dujovne, exponiendo como un logro que el país haya terminado 2017 con un déficit del 3,9%.

"Si el gobierno es reelecto, en el año 2021 alcanzaremos un equilibrio", prometió. "Entendemos que debemos ser graduales, pero no podemos fallar en nuestras metas", dijo, mostrando ante el empresariado español que el "gasto primario no crecerá en términos reales". Además, explicó aspectos de la reforma tributaria aprobado por el gobierno que, según dijo, busca reducir los impuestos al trabajo, a un punto en el que "los salarios más bajos terminarán exentos", lo que ayudará a combatir la "informalidad".

Otro de los aspectos atractivos para el potencial inversor es que "aquellas empresas que realicen inversiones en Argentina si no han podido recuperar el IVA en sus ventas en los siguientes seis meses, reciben en efectivo la devolución, lo que sobrepasa notablemente el costo de capital", dijo. Asimismo, sostuvo que la intención es que, en 5 años, el 100% del impuesto a las transacciones bancarias pueda ser imputado a cuenta del impuesto a las ganancias, lo que también beneficiará a las empresas.