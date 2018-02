El balance cambiario de enero arrojó un déficit de 1.947 millones de dólares

Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en enero en 1.947 millones de dólares, debido principalmente al aumento de los gastos incurrido por los viajes y compras de argentinos en el exterior, informó hoy el Banco Central (BCRA).

En su Balance Cambiario del primer mes del año, el ente monetario precisó que los egresos netos de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" fue de US$ 1.339 millones, "Fletes y Seguros" por US$ 57 millones y por "Otros servicios" por US$ 142 millones, compensados parcialmente por ingresos netos por "Servicios empresariales, profesionales y técnicos" por US$ 179 millones.

Por otra parte, se precisó que en el "Informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del año 2017, se mostró que la cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta" resultó en compras netas de clientes por US$ 10.700 millones de dólares. Si bien este es "un buen indicador de lo que los argentinos gastaron viajando, pero se pierde la mayoría de lo que los extranjeros gastaron en el país, en especial por el cambio de moneda en el mercado informal", dijo el trabajo.

"El dato que hay que mirar si se quiere saber el resultado de "Viajes y Pasajes" del país es el publicado por el INDEC junto con la balanza de pagos, que para el 2017 arrojaría una salida neta de unos US$ 7.900 millones", precisó el Central en su informe. Otro aspecto a considerar es que parte del resultado del rubro "Viajes" en la balanza de pagos incluye compras de bienes durables de consumo.

"Se estima que un 40% de los gastos de argentinos en el exterior en 2017, alrededor de US$ 4.000 millones, fueron en bienes, cuyo rubro principal es indumentaria, seguido por artículos del hogar y supermercados, mientras que el 60% restante es en servicios, como hoteles, transporte y restaurantes", agregó.

Por otra parte, el Balance Cambiario de enero reveló que que el BCRA realizó compras de manera directa al Tesoro Nacional por un total de US$ 3.000 millones. Las entidades financieras, junto con el resto de los organismos del sector público vendieron US$ 500 millones y US$ 430 millones, respectivamente, que fueron adquiridos por clientes del sector privado a través del mercado de cambios.

El volumen operado totalizó US$ 51.994 millones (US$ 2.363 millones en promedio diario), nivel que representó un nuevo máximo en la historia del mercado de cambios, superando en 4% el nivel del mes previo, explicado por sendos récords de las operaciones concertadas entre las entidades autorizadas, y entre éstas y sus clientes.

La cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por US$ 846 millones, mostrando una disminución de US$ 1.137 millones con respecto a los valores registrados en el mismo mes del año 2017, cuya principal explicación fue la reversión en el resultado de las operaciones de compra-venta en el mercado secundario de entidades con títulos valores por US$ 1.126 millones.

En lo que hace a la cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de US$ 9.092 millones, destacándose los ingresos de moneda extranjera del Tesoro Nacional por la emisión de Bonos Internacionales por US$ 9.000 millones (a cinco, diez y treinta años).

Con estos movimientos, las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en US$ 6.969 millones durante el mes de enero, alcanzando un máximo histórico de US$ 63.906 millones el 11.01.18, y cerrando con un stock a fin de mes de US$ 62.024 millones.