Repetto hizo su descargo y pidió disculpas por la frase que usó con una víctima de acoso

Tras quedar en el ojo de la tormenta por una frase que lanzó mientras entrevistaba a una mujer que había sido acosada en dos ocasiones el mismo día, Nicolás Repetto aprovechó el ciclo televisivo que conduce para hacer su descargo al respecto y pidió disculpas por haber preguntado a la víctima por cómo estaba vestida en el momento del ataque callejero.

Ayer miércoles, el conductor pasó a estar en boca de todos luego de que preguntara si la forma de vestir de las mujeres puede incidir en ese tipo de agresión a Aixa, una joven que cansada de sufrir acoso callejero logró el año pasado que se legisle al respecto.

Aixa era entrevistada sobre el caso ocurrido a Déborah Garay el lunes último, cuando fue manoseada en la calle por un moticiclista y tras buscar refugio en un subte porteño, otro hombre se masturbó frente a ella.

"Yo sé que las mujeres se enojan cuando les preguntan 'qué te pusiste', pero también es bueno ver si es posible o no estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy", dijo Repetto y continuó "¿A mi hija le recomendaría andar sexy en el subte a las 11? ¿Es sensato? Ojo con esto de no ponerse tan sensibles de que tienen derecho a todo".

En menos de cinco minutos, Repetto quedó en el ojo de la tormenta y su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales. Es que su consulta generó un repudio generalizado, sobre todo en la web, donde se pudieron leer todo tipo de desaprobaciones.

Ante el masivo repudio, Nicolás Repetto salió a dar la cara en su programa y además de pedir disculpas hizo su descargo explicando lo que quiso decir. "Antes que nada voy a hablar un poquitito sobre la polémica de ayer, sobre mi polémica. Mi intención con la pregunta era entender el contexto de los hechos. Muchos me preguntaron por qué lo pregunté", comenzó

Remarcó que "lo bueno de haberlo preguntado, si algo tuvo de bueno, es que la respuesta de ayer de Débora dejó clarísimo que no importa cómo vas vestida. Ella estaba vestida con el uniforme de trabajo, que incluía pantalón y saco", recordó.

"Me sorprendió mucho lo que le ocurrió a Débora ayer, que tuviera un hecho de acoso y otro de exhibicionismo prácticamente pegados uno al otro. De ninguna manera era para justificar, si ella hubiera estado vestida de una manera muy sexy, ni el acoso ni el exhibicionismo. Creo que lo dejé claro porque lo dije muchas veces durante el reportaje del día de ayer", aclaró.

Según Repetto, el problema de su pregunta es que "cambió el foco del problema". "Me di cuenta de que lo que tuvo realmente de malo fue eso. Parece haberse trasladado más hacia lo que tenía o no tenía que hacer la mujer, que es la víctima, en definitiva. Y esa no era mi intención".