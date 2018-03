Cuatro clubes están en condiciones de pagar la cláusula de Messi y el Barsa tiembla

Hay cuatro clubes muy poderosos que están en condiciones de pagar la cláusula de 700 millones que Barcelona le puso al pase de Lionel Messi.

Y lo reconoció el mismo responsable del Área de Finanzas y Relaciones Estratégicas del club, quien asumió que si bien es difícil, puede suceder: "Es difícil, pero puede pasar" manifestó Schröder y encendió todas las alarmas.

Ante esta especulación, los medios españoles comenzaron a jugar con los nombres de los equipos que podían llevarse al 10 y el primero de ellos es el PSG, mientras que detrás corren Manchester City, Manchester United y Chelsea.

El conjunto francés corre una buena ventaja puesto que tasó a Neymar en 400 millones de euros y podría vender a Cavani. Esos dos traspasos sumados, darían el número necesario para contratar a Lio.

Por su parte, el City aseguró que no hay chances de contratar al astro, pero no por una cuestión económica: "No hay ninguna posibilidad de contratarlo. Conozco bien a Leo y a su familia y sé que están bien en Barcelona, que es donde tiene que estar. Nosotros haremos sin él nuestro camino, que será más difícil porque es el mejor jugador de la historia del fútbol", dijo Soriano, director ejecutivo del Manchester.