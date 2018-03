Por los tarifazos, los clubes de barrio hacen malabares para sostener sus actividades

Se ven obligados a reducir al máximo los consumos y ya temen no poder afrontar las boletas de los meses críticos del invierno

| Publicado en Edición Impresa

Rafael Irigoiti, presidente de Deportivo Villa Elisa: “ En diciembre, casi sin actividad, nos vinieron 9 mil pesos de luz. El agua nos la cobran seis mil pesos, todo mensual. Tenemos las instalaciones activas de 8.30 a 23, pero no sé por cuánto tiempo”.

Los clubes cumplen una invalorable función social, pero no son compensados por el estado ni las empresas de servicios públicos / G. Mainoldi

El último que apague la luz. Y el primero, que trate de no encenderla. En los clubes de barrio de la Región, por estos días, el dicho popular llega con un “lado B” inseparable; es tanta la necesidad de ahorrar en las boletas de servicios para no quedar en una situación financiera irremontable, que cada clic del interruptor o giro de una válvula puede hacer la diferencia.

Acotar y sectorizar la iluminación de canchas y salones es sólo una de las estrategias a las que apelan los dirigentes. Otras implican desactivar las duchas, apagar las calderas, reprogramar turnos de entrenamiento o habilitar sólo los sanitarios indispensables. Hoy por hoy, es la electricidad la que da más dolores de cabeza a quienes llevan adelante instituciones deportivas y culturales sin fines de lucro.

“En junio del año pasado pagamos $6 mil de luz; nos acaban de llegar $23 mil. ¿Creo que está todo dicho, ¿no?” se pregunta -y se responde- Pablo Kersfeld, del Tiro Federal: “el club funciona en su mayor parte de 9 a 18, por lo que ni siquiera hay actividad fuerte en horario nocturno. Por eso mismo es imposible recortar o reubicar horarios para ahorrar. Lo único que demanda electricidad es la bomba de agua. Para el gas, por ejemplo, usamos garrafas”.

Con 750 socios activos -los adultos pagan 350 pesos y los cadetes 100-, la entidad de Avenida del Petróleo, frente a la Refinería de YPF, es la escuela de tiro en la que dan sus primeros pasos quienes podrán ser los futuros deportistas olímpicos. “Si no se encuentra el mecanismo legal para aliviar esto, vamos a tener que empezar a planificar al menos un cierre semanal” admite Kersfeld: “ya congelamos todo proyecto de obras existente, y se restringió el mantenimiento al mínimo. Todo se destina a pagar sueldos, cargas sociales… y facturas”.

En el extremo noroeste del Gran La Plata, el Deportivo Villa Elisa atraviesa una situación similar a la de los berissenses. “… Y sí, estamos como todos. El ahogo financiero es terrible”, sentencia Rafael Irigoiti: “en diciembre, casi sin actividad, nos vinieron 9 mil pesos de luz. El agua nos la cobran seis mil pesos, todo mensual. Tenemos las instalaciones activas de 8.30 a 23, pero no sé por cuánto tiempo”.

El dirigente explica que “no hago obras, tengo materiales para un proyecto, que compramos con un subsidio de la secretaría de Deportes, pero no hay un peso para iniciarlo. Es una locura proyectar algo, no digo a largo, sino a mediano plazo incluso.

El club de Centenario y 48 recauda cuotas societarias a 650 personas, a razón de cien pesos por cabeza. “Hay que remarla mucho”, advierte Irigoiti: “cada vez tenemos más chicos becados, hijos de gente que me dice que ya no puede pagar la cuota deportiva porque perdió el laburo y cosas así. Tratamos de achicar, por ahí a los chicos de fútbol les dábamos un sándwich y ahora ya no podemos”.

Las recetas para capear el temporal son a veces conmovedoras y de pura solidaridad

En marzo del año pasado, después de varias marchas y contramarchas, la Legislatura bonaerense sancionó la adhesión de la Provincia a la ley nacional 27.218, que establece un régimen tarifario específico, subsidiado, para entidades de bien público. La norma establece como tope máximo de la facturación la tarifa prevista para los usuarios residenciales, para cada servicio.

También promueve la creación de la categoría “Entidades de Bien Público”, por lo que los clubes barriales dejarán de están encuadrados en la misma categoría que los comercios, condición devastadora para los balances. Además, ordena que los diferentes prestadores asuman “los costos de conexión y/o reconexión de los destinatarios del régimen que no cuenten con dichos servicios, o en los casos en que los mismos hubieren sido suspendidos”. Y en el caso del gas, habilita a las instituciones a comprarlo al precio de “garrafa social”.

Es decir que las llamas consumen las tesorerías, pero el extinguidor está a la vista, al alcance de la mano. Sin embargo, por ahora permanece detrás de un grueso vidrio blindado. La ley nunca se reglamentó. “Llevamos dos años reclamando que entre en vigencia plena”, subraya Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata: “y sólo nos topamos con que las empresas dicen desconocer los cuadros tarifarios específicos aplicables, y en algunos casos -como lo de ABSA- llegaron a reaparecer intimaciones por deudas que ya se habían condonado”.

“El estado de cosas en materia tarifaria nos afecta fuertemente; sobre todo en cuanto a electricidad. Ni siquiera hay recursos en muchas instituciones para modernizar las instalaciones, pasar los focos a LED, renovar el cableado, detalles que permitirían optimizar el uso de la energía” observa Juan Carlos Martín, de Comunidad Rural: “los beneficios de descuento que ofrece Edelap alcanzan a entidades muy chicas, con un bajo consumo preexistente, y un porcentaje significativo queda afuera”.

“Nosotros pagamos 16 mil pesos mensuales de luz; conseguimos el asesoramiento de la UNLP para ver de qué maneras se puede avanzar en una optimización del consumo, porque con 300 socios que pagan 30 pesos, y las cuotas deportivas de cada disciplina que rondan otros $300, no es viable llevar adelante toda la estructura de una entidad convocante” añade el experimentado dirigente comunitario.

“Una alternativa es alquilar los salones para hacer eventos, pero si querés armar una actividad que convoque, el sólo hecho de abrir el club cuesta un montón de plata y la ganancia no lo justifica” ejemplifica Martín: “por ahora, trabajamos en cuestiones como tener bien sectorizados los interruptores de iluminación, tarea que hicieron electricistas que son padres de chicos del club, para poder encender y apagar sólo lo indispensable. Todo suma”.

Las recetas para capear el temporal son a veces conmovedoras. Semanas atrás, el club “19 de Noviembre” de Los Hornos se quedó a oscuras. Edelap le sacó el medidor por falta de pago. Entre enero y febrero, aunque estuvo cerrado por vacaciones, sumó $11.500 en la boleta eléctrica. Y no pudo reunirlos. Directivos y padres salieron a vender pollos.

“Cobramos una cuota de diez pesos y con los profesores arreglamos un porcentaje. Pero, por ejemplo, en una actividad como el boxeo, con deportistas muy humildes, no les cobramos por las clases”, explicó en la ocasión Sebastián Deramo, presidente de la entidad de 151 entre 59 y 60, que tiene 180 socios y ofrece karate, tae-kwon-do hockey y zumba entre otras actividades.

Desde Edelap explicaron entonces que, “por lo general, cuando existe una deuda se envían varios avisos a la institución informando las posibles vías de cancelación de las facturas”. Además, pusieron énfasis en que “si la entidad tiene problemas puede pasar por las oficinas comerciales para adherirse a alguno de los planes de pago; si las instituciones se presentan, se diagraman planes flexibles en función de las posibilidades de cada una”.