¿Vale la pena planificar con tu pareja un encuentro sexual?

No suena nada bien, como si se tratara de una reunión de trabajo, pero hay matices

Planificar las noches de sexo en la agenda como si de una tarea más de la semana se tratara no parece a primera vista muy buena idea.

Sin embargo no pocos terapeutas de pareja lo recomiendan. En nuestra cultura se supone que el sexo es espontáneo, libre que no hay que forzarlo, pero si tenés una vida muy ocupada, con hijos, horarios y rutinas es posible que la ocasión para tener sexo espontáneo haya que forzarla un poco.



Una terapeuta de Nueva York, Megan Fleming, decidió hacer el experimento entre parejas muy ocupadas, les pidió que planificaran una sesión de sexo, tal y como planificaban una reunión de trabajo, con un horario cerrado e inamovible. Lo más difícil era conseguir que ambos componentes de la pareja estuvieran con el mismo ánimo, se sintieran bien y tuvieran ganas de tener sexo, por ejemplo, el sábado de 4 a 5 de la tarde.



La psicoterapeuta entonces recomendó ser menos estricto con los horarios e intentar crear las condiciones propicias para que esta propuesta de sexo fuera más atractivo.



Quizás dormir la siesta juntos, ver una película o intentar que los niños estuvieran fuera de casa un par de horas, crear un espacio para relajarse y estar solos y luego si había sexo o no, ya se vería.



Lo importante era crear un tiempo de calidad sin estrés y relajante para pasar en pareja.



Otra idea era hacer algo que les divirtiera a ambos, por ejemplo, cocinar juntos si les gustaba, hacer algo de deporte, pasear o hacer cualquier cosa que les hiciera acercarse y jugar juntos y conectar otra vez.



Lo más sorprendente del experimento fue que arreglar situaciones de intimidad y cercanía aumentaba las posibilidades de tener sexo no planificado.



“Si planificás regularmente tus sesiones de sexo y las cumplís, también aumentan las posibilidades de tener sexo sin que haya ninguna planificación previa”, dijo la terapeuta.



La razón es, según explicó, que cuando una pareja ha pasado mucho tiempo sin tener sexo se requiere de mucha energía para arrancar la máquina del sexo . Si lo tenés en la agenda y lo practicás terminará por darte ganas con más regularidad.



Si sos de los escépticos del método y eres casi el compañero de departamento de tu pareja, pensá que realmente no tenés nada que perder por planificar unas sesiones de sexo a la semana a ver qué pasa.



Según Fleming, el hecho de que el sexo esté planificado no implica que deje de ser placentero, más bien todo lo contrario. La anticipación y la espera a veces ayuda a disparar el deseo.



¿MATRIMONIO SIN SEXO?



Son uniones que, a simple vista, no parecen tener mucho sentido para la opinión popular, que ve el matrimonio como un acuerdo de dos personas que se aman y desean formar una familia. Sin embargo, quienes se aventuraron en la idea de casarse sin sexo, explican que son compromisos entre amigos, que no quieren hijos y desean seguir teniendo citas para ampliar su círculo social.



La Terapéuta y autora del libro “The New, I Do” (El Nuevo Hacer), Susan Gaduoa, explicó al sitio Yahoo que son matrimonios basados en otro tipo de emociones, lejos del amor o del deseo sexual.



“No es un matrimonio basado en la emoción de estar enamorado, más bien tiene como propósito conducir la propia vida en compañía de otro y sin perder libertad, similar a lo que se hacía antes de la Revolución Industrial”.



La terapéuta Samantha Rodman indicó al mismo sitio que “para mi, ellos intentan crear otro tipo de familia, más allá de sólo dos personas, mayor cantidad de miembros en quienes contar”.



Rodman agrega que, “la mayoría de estos matrimonios se crean en respuesta a una sociedad que se esta quedando aislada y sólo quiere crear un modelo de parentesco sanguíneo”.En Estados Unidos se hizo muy conocido el matrimonio que involucra a la aristócrata Quentin Esme Brown y el jóven Peter Cary Peterson, quienes contrajeron nupcias en Las Vegas este año. La ceremonia contó la presencia de Tiffany Trump, hija del presidente de Estados Unidos.



Cada uno explicó, en su cuenta personal de Instagram, por qué tomó esta decisión. La conyuge afirmó que, “Peter y yo no estamos románticamente unidos, continuaremos saliendo con otras personas y buscando el amor de todas las formas posibles. Nos tenemos el uno al otro y deseamos evolucionar, porque mientras más enfrentamos las realidad, vemos que no hay bien ni mal”.



Brown agregó: “esto es no convencional y totalmente incondicional. Me casé con mi alma gemela, mi mejor amigo. La persona que nunca me dio la espalda y viceversa, ¡tenemos sólo una vida y seremos libres!. Nunca hemos tenido sexo porque es amistad pura”, cerró.

Por su parte, Peter Peterson aclaró en su red social que la unión no es para tener hijos. “Lo hicimos porque queríamos finalizar este cometido de ser compañeros de vida y mejores amigos por siempre”.