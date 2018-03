Mascherano habló de los momentos buenos y los malos en la Selección

Durante una entrevista concedida a un canal deportivo Javier Mascherano se refirió a su relación con la Selección y a los momentos malos y buenos vividos vistiendo la celeste y blanca.

"Si yo no disfrutara estar en la Selección, ya hubiese dado un paso al costado... No es que disfrutás o sufrís siempre, es como la vida, hay días malos y normales. Hay que sobrellevarlo y a mí, cuando pongo todo en la balanza, me sigue dando positivo".

Sobre la misma línea de pensamiento el referente del equipo nacional, que cumplirá 34 años en junio, añadió: "El reconocimiento es mucho más grande que el maltrato. Cuando uno publica algo, de mil comentarios tenés dos o tres malos y te quedás con eso. El ser humano funciona así y en ese sentido tenemos que cambiar. Tres o cuatro no te pueden opacar el resto".