Dan luz verde a una firma para operar rutas aéreas desde el Aeropuerto local

Es una “low cost” que logró la concesión para viajar desde La Plata a destinos en Brasil, Bolivia y el interior del país. Admiten que hace falta una inversión millonaria para activar un complejo que está casi en el olvido

| Publicado en Edición Impresa

Estar en Río de Janeiro en dos horas, desde La Plata, sin la previa de llegarse hasta Ezeiza, podría ser una realidad de conseguir la Comuna la inversión necesaria para reacondicionar el Aeropuerto local. Una resolución del gobierno nacional habilitó a una empresa “low cost” para que cubra nuevas rutas aéreas y nuestra ciudad se incluye con servicios a las playas cariocas; San Pablo; la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra; y varios puntos de cabotaje que la conectarán con Rosario, Merlo -San Luis- y la Patagonia. En paralelo, el intendente Julio Garro celebró la novedad y remarcó que con la reactivación de la pista de 7 y 610 “se potenciará el crecimiento turístico, cultural y hotelero de toda la Región”.

La autorización para volar la tiene Polar Líneas Aéreas, una firma de transporte de pasajeros, de carga y correo que todavía no posee flota de aviones y que dispone, de acuerdo al dictamen del ministerio de Transporte de la Nación, de un año y medio, a partir de ahora, para empezar a ofrecer sus servicios. No obstante el plazo otorgado, la compañía con la oferta del bajo costo comenzaría en el negocio aéreo del país a partir del segundo semestre de este año con trayectos que tienen sus terminales operativas en condiciones para funcionar. No es el caso de las instalaciones del barrio Aeropuerto, donde hay todo por hacer -ver aparte-.

Según anticiparon los directivos de la aerolínea, la prestación tendrá una tarifa plana, “cercana al mínimo”, destacaron a la vez que explicaron: “se toma el vuelo 5 minutos antes de que salga y va a costar lo mismo si el pasaje se reserva dos meses antes”.

Entre otras rutas nacionales e internacionales, la compañía fue autorizada para operar desde La Plata, concretamente, con vuelos que la unan a Merlo, Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate, Ushuaia y Rosario. Además, el organigrama local contempla para el exterior Río de Janeiro, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

Al frente de Polar está el empresario Ricardo Barbosa, ex presidente de la compañía Cata.

Barajar y dar de nuevo

Poner a punto el Aeropuerto, de acuerdo a los números estimados en el Municipio, costaría unos 10 millones de dólares. Es que para devolverle la operatividad al predio habría que edificar nuevas instalaciones, construir hangares y realizar mejoras significativas en la pista de aterrizaje (es necesario, por caso, modificar el sentido de la cabecera de la cinta asfáltica porque así como está no podrían subir ni bajar aviones de gran porte).

Ocurre que además de los trabajos para recuperar el Aeropuerto se debe pensar en obras que resuelvan la accesibilidad a la zona. Las dos posibilidades viales son: el proyecto de ampliación de la autopista La Plata-Buenos Aires que, como se sabe, avanza a la altura de Ensenada, y la conexión de la ruta 6 con 7 y 610.

Garro, en ese sentido, dijo que “se planteó trabajar en conjunto con Nación y Provincia para atraer obras e inversiones que generen nuevos puestos de empleo y la posibilidad de reactivar el Aeropuerto”.

La idea es también tentar al sector privado con una concesión para la explotación del Aeropuerto. En ese caso, la empresa que gane el proceso licitatorio se haría cargo, asimismo, de las obras que se requieren para reactivar el predio.

En los cálculos oficiales, Polar debutaría con los servicios desde esta región no antes de un año, pues si no es el gobierno nacional el que aporte los fondos para la iniciativa habrá que convocar a licitación, adjudicar la obra a la empresa que gane el concurso, y ejecutar un trabajo que tendrá, seguramente, varias etapas. Todo eso insumirá unos cuantos meses.

El diputado provincial por Cambiemos Guillermo Bardón, que viene manteniendo reuniones de trabajo con el intendente Garro y con autoridades del gobierno provincial para avanzar, justamente, en la inauguración de las rutas aéreas con terminal en la Ciudad, destacó la decisión del ministro Guillermo Dietrich de autorizar los servicios. “Es de vital importancia para hacer realidad este proyecto que va a beneficiar a la Región”, señaló el legislador.

Bardón afirmó, en esa línea, que “contar con una estación aérea competitiva, integrada a la red aeroportuaria nacional e internacional, es un objetivo necesario para potenciar el futuro de La Plata y para atraer las inversiones productivas necesarias para consolidar el crecimiento de la Región”.