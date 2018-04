El argentino que fue atacado por un tiburón habló y contó lo ocurrido

El surfista argentino Alejandro Travaglini contó su lucha cuerpo a cuerpo con un tiburón blanco en Australia. El hijo del ex puma "Chiquito" Travaglini eligió la televisión australiana, que le dedicó un especial al hombre que "narrará su terrible experiencia".

"Es un poco borroso, pero sentí que me mordía y me arrastraba un poco. Se soltó y comencé a usar mi tabla como una especie de escudo para evitar que vuelva a morderme. Pero cambió de dirección y me mordió en la otra pierna", comenzó a relatar.

Y continuó: "Recuerdo haber visto al tiburón frente a mí, dio la vuelta y casi abrió la boca. Ahí fue cuando decidí meterle la tabla en la boca y cortar la correa que la ataba a él".

El susto fue enorme para Travaglini, quien cayó en la situación que estaba viviendo una vez en la orilla. "Cuando me sacaban del agua, miré hacia abajo y tuve una idea de lo que estaba sucediendo. Decidí que no iba a volver a mirar hacia abajo", detalló.

Finalmente, agradeció que el tiburón no fuera de enormes dimensiones. "Creo que tuve suerte de que tal vez sólo era un tiburón de 3 o 4 metros. Creo que si hubiera sido realmente grande me hubiera arrastrado con él", cerró.

Travaglini sufrió tres grandes heridas en la parte superior de su muslo izquierdo, en su pantorrilla izquierda y en el interior de su rodilla derecha y debió pasar por el quirófano. Su padre confirmó que, afortunadamente, "no va a tener ningún tipo de secuela que afecte su movilidad".

