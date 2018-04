Si no llueve, CRIBA será local de ADIP y Fomento visita a Independiente

| Publicado en Edición Impresa

Si las condiciones del tiempo lo permiten, esta tarde a partir de las 16 se juega la cuarta fecha del torneo Apertura de primera división, Copa diario El Día.

El choque más importantes, sin dudas, será el que van a protagonizar en el barrio Aeropuerto (2 y 611), CRIBA y uno de los líderes del certamen, ADIP.

El Naranja viene de tres triunfos consecutivos, dejando una muy buena impresión. Por eso, el partido de esta tarde será clave para seguir demostrando que es uno de los candidatos a pelear cosas importantes.

Everton, el otro puntero del Apertura, recién se presentará el miércoles que viene, visitando al Círculo Cultural Tolosano (uno de los escoltas, con 7 unidades), a partir de las 16. La fecha tendrá, además, otro partido de interés en la máxima categoría. En Berisso, Estrella, quinto con 6 puntos junto a la Asociación Brandsen, recibe en 8 y 169 a Villa Lenci, con la necesidad de ganar para no perderle pisadas a los de arriba.

La jornada contempla además estos partidos: Unidos de Olmos vs. Villa Montoro (43 y 184); Porteño vs. Peñarol (Mitre y Alsina); CRISFA vs. Nueva Alianza (14 y 71); Comunidad Rural vs. Curuzú Cuatiá (66 y 174) y San Lorenzo de Villa Castells vs. Brandsen (5 y 485).

FOMENTO, EN ABASTO

Por el torneo de ascenso, Fomento, líder del Apertura, visita desde las 16 a Independiente de Abasto, en el predio de 207 y 515.

Los demás partidos: Centro Fomento Ringuelet vs. For Ever (25 y 514); San Martín vs. Talleres (58 y 145); Polideportivo Gonnet vs. Las Malvinas ( 15 bis y 495); Asoc. Iris vs. Romerense (143 y 517); Alumni vs. Tricolores (70 y 148) y Argentino (J) vs. La Plata FC. (18 y 460).