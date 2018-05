Una adolescente organizó una fiesta por Facebook y su padre baleó a dos amigas

Varios chicos tiraron piedras contra la casa porque no había ningún evento. Las víctimas, de 15 años, tienen heridas en las piernas

| Publicado en Edición Impresa

Todavía no eran las 5 de la mañana del domingo cuando un grupo de entre 20 y 30 adolescentes enfiló hacia una casa de barrio Aeropuerto donde, supuestamente, habría una fiesta que otra chica convocó por una red social.

Según contaron, no fueron bien recibidas por los padres de la chica, episodio que no habría sido más que una anécdota de no ser porque los estampidos de un par de tiros quebraron el silencio de la madrugada, dejando a dos menores con heridas de bala.

Fueron trasladadas de inmediato a distintos hospitales, donde -por suerte- los médicos constataron que las lesiones no eran graves, informó la Policía.

Por el caso quedó imputado el dueño de casa. En la escena se secuestró una vaina servida calibre 22.

Madrugada de furia

Según el reporte oficial, el gravísimo incidente sucedió alrededor de las 4 de la mañana, cuando varios adolescentes fueron a la casa de una amiga del grupo, en 616 entre 3 y 4, “para pasar el rato”, dijeron ellas mismas a la policía.

Otra versión indicaba que fueron convocados “a una fiesta que se difundió a través de Facebook” y se encontraron con una casa completamente cerrada y en silencio.

Aparentemente, la primera que salió a atenderlos “de mala manera” fue “la madre de su amiga”, reprodujo un jefe policial, detallando que algunos dicen que se retiraron del lugar “caminando tranquilos”, mientras que otros reconocen que varios apedrearon el techo de la vivienda. Después de unos cuantos segundos se escucharon dos disparos.

Superado el shock inicial, los chicas llamaron al 911 y un patrullero que recorría las inmediaciones llegó minutos después a 616 y 4. Allí, los policías se entrevistaron con las víctimas y los testigos.

“Todos responsabilizaron al padre de su amiga”, indicó la misma fuente, detallando que el hombre habría salido de la casa con un arma (podría ser una pistola o una carabina), para abrir fuego sin decir una palabra.

Las dos chicas lesionadas tienen 15 años y viven a unas 9 cuadras de donde las atacaron.

Una de ellas recibió un impacto que le abrió un orificio de entrada y de salida a la altura del gemelo izquierdo, mientras que a la otra el plomo le quedó alojado debajo de la rodilla izquierda, por lo que no se descarta que se trate del mismo proyectil que atravesó a su amiga.

A esta última, una ambulancia la trasladó hasta el hospital Gutiérrez, en el barrio Hipódromo, en tanto que a la primera, su propia madre la llevó en un auto particular al hospital San Martín, para sortear la demora de la asistencia, completó el mismo vocero.

Peritajes

Con las víctimas ya hospitalizadas, los policías del Destacamento Aeropuerto se abocaron a aclarar el violento episodio, sobre todo con el aporte de los testigos.

En principio, estaría acreditado que el agresor efectuó dos disparos, por los relatos de quienes estuvieron presentes, aunque los peritos solamente recogieron una vaina en la escena.

Por instrucción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los policías abrieron una causa caratulada, en principio, como abuso de arma y lesiones.

“La calificación puede agravarse en virtud de los informes médicos o de otras circunstancias”, explicó un pesquisa.

Después del incidente, entre los gritos de las víctimas y sus amigas y con los vecinos que salían de sus casas y se arremolinaban en torno al grupo de adolescentes, el sospechoso habría aprovechado para irse rápido de la casa.

En las últimas horas la Justicia analizaba ordenar la detención y, si no lo encuentran, declararlo prófugo.