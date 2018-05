No dejan títere con cabeza: los actores de “La Casa de Papel” montan escándalos donde van

Varios intérpretes del show furor del momento pasaron por el país, donde intentaron aprovechar su fama fugaz para obtener algún que otro beneficio sentimental...

“La Casa de Papel” puede ser una producción superior en términos técnicos a las series argentinas, un reflejo de la crisis que vive la televisión local frente al espejo de la ficción española, en pleno crecimiento internacional; pero sus protagonistas no han parecido ser, hasta el momento, muy diferentes a los famosos argentinos.

Y no nos referimos a sus dotes actores, ya atacados por varios artistas locales como “El Puma” Goity y Dady Brieva, sino a que, como la farándula vernácula, siempre parecen dispuestos a montar un escándalo.

Así al menos se puede inferir luego del paso de Enrique Arce por Argentina: el actor mostró un perfil similar al que lo convirtió en el más odiado personaje de la serie furor del momento, “Arturito”, y luego de un breve coqueteo con Belén Francese en el que hablaron de su pasión conjunta, la literatura, el actor viajó al país para conocer a la blonda poetisa y conseguir algún beneficio de su fama fugaz, fuera el cuerpo de Belu o cualquier otra cosa...

Lo que siguió fue digno de Ergun Demir (¿se acuerdan? El turco que viajó al país para aprovechar el furor de “Las mil y una noches” y terminó en el “Bailando”): Arce intentó conquistar a la rubia sin sutileza, y Belu, tras mandarlo a volar, mostró los increíbles mensajes que Arturito le había mandado, que, a falta de lenguaje más sutil, no pueden ser definidos como otra cosa que “un asco”.

“¿Te vas a perder ese jacuzzi? ¿En serio? Dale, Francese, venite. Venite a ver una película esta noche, pegamos un baño rico, pedimos algo de comer a la habitación… y estamos tranquilos, sin gente. Yo quiero conocerte a vos. Aquí estamos rico, tenemos el jacuzzi, vemos una peli, dormimos abrazados… Me encantaría”, dice en uno, mientras que en otro ofrece: “venga, te hago un masajito. Yo mejoro en las distancias cortas, cariño”.

“Me hacía reír con las caras que hacía, pero hizo una de libidinoso y no me gustó”, reveló la actriz, relatando lo que resultó evidente al surgir esos audios, y contó además que Arce pidió un solo plato para ahorrarse unos pesitos (y eso que el cambio lo favorece) y que la trató de histérica cuando ella se negó. “Él está de paso y yo no me voy a quemar con alguien que esté de paso”, disparó a quemarropa.

Francese hizo eje sobre una verdadera problemática argentina, país donde a menudo “compramos” a cualquier seudo-famoso solo por ser “internacional”. Arturito es el exponente más claro y excesivo del intento de explotar ese fanatismo fugaz por lo extranjero, pero no fue el primero de sus compañeros en aprovechar la fama de la serie: Pedro Alonso, que encarna al favorito Berlín, fue el primero en visitar el país aprovechando el éxito de “La Casa de Papel”, y solo al final de su visita reconoció que estaba en pareja y “locamente enamorado”, a pesar de haber protagonizado un importante chichoneo con Jimena Barón.

Coqueteo falso

La historia comenzó con “likes” cruzados entre la actriz y cantante y Alonso, y continuaron cuando Berlín visitó el programa de Andy Kusnetzoff y lo pusieron al aire con Barón, luego de que vía redes sociales pidiera a la producción una invitación al piso para conocer al actor, haciéndose la ofendida.

En comunicación en vivo, Jimena jugó a la nerviosa, y Alonso tranquilizó pícaro: “Yo también estoy nervioso. Es una forma de empezar a quererse”. Días después, se conoció que el actor está felizmente en pareja...

Barón ya había tiroteado en Instagram a Miguel Herrán, que encarna a Río en la serie: la actriz es la fana número uno de “La Casa de Papel” entre los famosos, por lo cual no le debe haber caído para nada bien la imagen que se tomó su ex con derechos, Juan Martín del Potro, contra una fanática española, en su paso por el Masters de Madrid: la chica en cuestión era nada menos que Esther Acebo, que interpreta a Mónica Gaztambide, la joven embarazada que sale clandestinamente con Arturito en la ficción y que terminará amiga de los atracadores.

Esther pidió conocer a Juan Martín en el pasillo del recinto madrileño donde se disputó hasta ayer el torneo, y allí, con pocos curiosos alrededor, se encontraron ambos: por las fechas, está claro que Jimena vio la serie con Juan...

Lo cierto es que la imagen de Esther y Delpo apareció rápido en las redes, ella subió un video corto a sus historias de Instagram y, claro, siguió al tenista. Al día siguiente, para colmo, el tenista argentino perdió contra Lajovic, rival proveniente de la clasificación: si bien el polvo de ladrillo siempre fue un problema para el tenista, muchos teorizaron que quizás el encuentro con Esther habría tenido que ver con la tempranera derrota...

Y esta historia continuará: porque “La Casa de Papel” tendrá nueva temporada y, encima, tendrá entre sus protagonistas al “Chino” Darín, novio de Tokio. ¿Cuántas más historias cruzadas entre la farándula argentina y española dará el programa?