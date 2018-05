Le gustan futbolistas: Sol Pérez, cerquita de Lautaro Martínez, suma otro amor botinero a su lista

La rubia fue emboscada por sus compañeros de “Pampita Online” y confesó que anda en algo con el crack de Racing

| Publicado en Edición Impresa

Sol Pérez tiene para agregar a su lista de amores botineros a una nueva figurita: Lautaro Martínez, el crack de Racing con futuro europeo y presencia casi asegurada en el Mundial de Rusia, es el último futbolista que habría conquistado a la sensual rubia quien, evidentemente, tiene predilección por los jugadores del deporte más bello.

La versión nació de “Pampita Online”, donde Sol es panelista: todo por el rating, claro, sus compañeros la pusieron incómoda cuando le empezaron a preguntar sobre el tema con mucha insistencia. Sol no quería decir nada: “Si el chico está mirando va a pensar que yo conté algo”, buscó excusarse.

La blonda no dijo quién es en ningún momento, y hasta dejó en claro que no quiere un novio: “Yo me quiero divertir, nada más”, avisó, tirándole el palito al futbolista.

Pero la inquisición siguió: “¿Por qué no te blanquea?”, le preguntó Ángeles Balbiani, casi a modo de chicana. “¿Quién dijo que es uno, Angie?”, le contestó la rubia, intentando jugar con picardía, pero, desde el propio programa, desestimaron esa táctica de distracción de Sol, confirmando que el nombre del jugador en cuestión, el único con presente de Selección y el único hombre con presencia fuerte en la vida de la panelista, era Lautaro Martínez.

Gajes de un oficio que la pone en contacto con deportistas, reflejo de sus días en TyC o simplemente un gusto por el estilo de vida y los abdominales trabados de los jugadores, Lautaro es el último eslabón de una larga cadena de amores botineros para Sol: a principios de año, habría saludo con un jugador de fútbol, platense y ex Gimnasia, actualmente defensor de Boca, Lisandro Magallán, con posible futuro en Ajax.

Incluso, su única relación pública fue con Jeremías Ugo Carabelli, ex futbolista de Chacarita, una relación que duró dos años y que terminó porque sobre el final se peleaban mucho porque a él no le gustaba el perfil mediático que estaba tomando ella. El fin llegó en noviembre de 2016 y, desde entonces, según la propia Pérez, los mensajitos y las propuestas virtuales de futbolistas no paran de llegar a su ajetreado celular.

Desde entonces, se rumorearon varios romances futboleros para una de las mujeres más influyentes del momento que se ganó likes hasta de Cristiano Ronaldo. Se dijo que había sostenido algo con Sebastián Driussi: luego de una campaña de fotos de jeans, se rumoreó que había conquistado el corazón de Sol. Pero ella lo descartó: “Con Sebastián Driussi no pasó nada. Hicimos una campaña de fotos juntos y fui yo la que lo subió a las redes. Si llego a tener algo con alguien, ni loca compartiría fotos. Así que cero”.

Sol fue protagonista de un romance con otro “millonario”, Lucas Alario, quien hoy juega y vive en Alemania. Ella lo negó durante un tiempo, pero recientes declaraciones dejaron al descubierto que algo hubo, y que la experiencia fue amarga.

“Lo conocí pero desearía olvidarlo. No importa el motivo; sólo te voy a decir que es mejor olvidarlo. Lo conocí por amigos en común: una muy amiga mía salía con un amigo de él y ahí nos conocimos pero no pasó nada. No es mi tipo”, disparó hace un tiempo la modelo. Amigos en común habrían presentado a ambos, pero algo pasó que quedará, probablemente para siempre, en el arcón de los secretos de esta chica que, a pesar de los constantes rumores, no quiere sentar cabeza.