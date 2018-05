Berger y Scioli: “enamorados” ¿y con más bebés en camino?

“Si por mi fuera tendría cinco hijos”, dijo la blonda, candidata al “Bailando”, al confirmar que están juntos y “en sintonía”

Van y vienen, como los trenes: Daniel Scioli y Gisela Berger rompieron su relación cuando se supo que la rubia estaba embarazada de forma escandalosa, pero desde entonces se amigaron, se volvieron a pelear y se amigaron. En medio de este mareo sentimental, fue la propia Berger la que desmintió rumores de una nueva crisis: “Estoy muy bien, feliz y contenta”, dijo en “Hay que ver”, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas.

Tan bien está Gisela que, sin querer queriendo, le metió gran presión al ex candidato presidencial. “Por suerte en una etapa tranquila. La beba es chiquitita y hay un montón de cosas que... la verdad es que siempre soñé con la familia muy grande. Si fuera por mí, tendría 5 hijos, todavía me faltan cuatro”, disparó la blonda, imponiendo la obvia pregunta: ¿hay planes para agrandar la familia? “Y... en un futuro, sí”.

Berger afirmó además que a pesar de las versiones de crisis “sigo enamorada, obviamente”, y que “él también está tranquilo, creo que estamos en la misma sintonía y por eso está todo tranquilo. El amor puede traspasar todo y lo puede todo. Hoy tengo lo más grande que es mi hija y eso es lo más importante. Daniel es un buen padre y los dos, si bien él ya tiene hijos, estamos en una etapa en la que estamos aprendiendo”.

Habrá que ver, sin embargo, si Daniel sigue tranquilo de confirmarse otra versión fuerte: que Gisela es buscada para el “Bailando”, oro puro para las previas a los bailes y una oportunidad que tienta a Berger.

La modelo, que ya fue parte del staff de bailarinas del programa, ya fue convocada por la producción: “Estamos ahí hablando y viendo si podemos arreglar o no, pero me encantaría estar”, contó la modelo, que dice tener ya en cuenta que le preguntarán por su relación con Scioli en la pista. “El tema de la exposición, en todo este tiempo, ya sé cómo es. Si bien en todo este tiempo fue por otro motivo, la verdad es que no me asusta la exposición”, dijo valiente...