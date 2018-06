Dudas sobre el cobro de una tasa municipal a las empresas de servicios

En La Plata aún no hay precisiones sobre la forma en que podrían implementar la medida, tras resignar el cobro de un ítem

¿De qué forma crear una tasa para las empresas de servicios públicos cuyo costo las compañías no lo trasladen a los usuarios? ¿De qué otra manera afrontar la pérdida de la recaudación de la contribución municipal que la Comuna cobró hasta ahora a estas distribuidoras? Esas son algunas de las preguntas que por estas horas se hacen en la gestión de Julio Garro, que con la eliminación del cobro de un ítem de la factura de la luz perdería unos 200 millones de pesos.

Las dudas devienen de la ley que sancionó la Legislatura la semana pasada y que por un lado prevé la eliminación del cobro de un ítem de las boletas de energía eléctrica para aliviar los montos que pagan los usuarios tras los aumentos, pero, por otro, habilita a los Concejos Deliberantes de toda la Provincia a crear una tasa especial por el uso del espacio aéreo para aplicarle a las distribuidoras.

En La Plata ayer no había ninguna certeza. Porque no está claro de qué forma se crearía una tasa que las empresas luego no la trasladen a los usuarios, neutralizando los pretendidos efectos de la ley. Tampoco cuentan con opciones para recuperar la pérdida que implicará la eliminación del decreto 1.795/92, por el que los municipios cobraban a través de las boletas de luz el 6,42 por ciento del consumo y que en La Plata implica unos 200 millones de pesos anuales en un presupuesto de unos 6.000 millones.

INTERROGANTES

Según pudo saber este diario, se espera que en el transcurso de la semana funcionarios de la municipalidad se reúnan con miembros de la cartera económica de María Eugenia Vidal para despejar los interrogantes de la aplicación de la nueva norma provincial. Insistirán en plantear en este marco que la reducción en el monto de la factura de los usuarios a partir de la eliminación de esa contribución municipal requiere algún tipo de compensación económica para la Comuna. “Se trata de un golpe fuerte al presupuesto”, admiten en el Ejecutivo local en el marco de un año de fuerte ajuste.

Sin embargo, tampoco está claro si los intendentes de Cambiemos van a incorporar la nueva tasa, incorporada en la ley a pedido del peronismo. “La norma habilita la posibilidad de que cada Concejo decida, pero hacerlo implica ir en contra del espíritu si no podemos asegurarnos que las distribuidoras no trasladen ese concepto a los usuarios”, explican.

Despejadas esas incógnitas el Concejo local debatiría en las próximas semanas la modificación a la ordenanza fiscal impositiva, que deberá incluir, como en estos casos, el llamado a la asamblea de Mayores Contribuyentes.

EN LA REGIÓN

En tanto, en los municipios de la Región la coincidencia fue, ante las consultas de este diario, una postura cautelosa.

En Ensenada, municipio administrado por el kirchnerismo, fuentes comunales y legislativas dejaron trascender que “por el momento” todo está “muy verde” y que en las próximas semanas podría empezar a definirse la postura de esa comuna.

En Berisso, en tanto, se adelantó que en los próximos días las autoridades comunales pedirán una reunión con las autoridades de Edelap. “Nosotros estimamos que no vamos a crear una nueva tasa y veremos que resulta de lo que hablemos con la empresa”, se indicó.