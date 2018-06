“Quiero un Estado que no sea socio del narcotráfico”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri manifestó que no quiere un Estado que sea “socio del narcotráfico”, un negocio que, en su opinión, creció durante años a espaldas de un Gobierno que “no hizo nada para pararlo”.

“Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio también significa no querer volver atrás: ya no queremos que nos mientan, ya no queremos corrupción”, dijo el mandatario durante la apertura de la jornada “Argentina sin narcotráfico” en el Centro Cultural Kirchner, ante funcionarios judiciales y políticos.

En ese sentido, hizo hincapié en que cuando faltan “valores como la verdad, el diálogo y la transparencia”, se deja un “espacio peligroso” que pasan a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y “la extorsión”.