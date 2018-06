Ahora sabe lo que es la vida “Rial”: More vende ollas, autos y cremas por Internet

A la hija del periodista no se le caen los anillos a la hora de changuear: sin dinero, comercializa productos en sus redes sociales

En medio de tantas historias dedicadas a destapar oscuros secretos de su familia, More Rial colaba de tanto en tanto alguna cosita comercial. Ahora, en guerra fría con su padre, y “sin plata ni para comer”, la hija del periodista ha aumentado la frecuencia de sus posteos, y abrió un gran polirrubro virtual en sus redes sociales, en las que ofrece desde productos cosméticos hasta un auto de alta gama por el que debe tener, seguramente, una cuantioso comisión en caso de que pueda venderlo, claro.

La vida se le está poniendo cuesta arriba a More Rial, quien, a los 19 años, y enfrentada con su padre, tuvo que ponerse a trabajar para poder llegar a fin de mes. Y no decimos ponerse y no salir porque, salir lo que se dice salir, no sale: trabaja desde su casa, a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, aunque también usa el WhatsApp para levantar pedidos...

Por estos días, con el refuerzo que suma su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni, quien le reenvía a sus seguidores todas las publicaciones, More ofrece las famosísimas ollas con las que las madres y abuelas enloquecen: las essen.

Con publicaciones en las que le da la opción de “deslizar” para ir a comprar, la hija del conductor se ha hecho casi toda una experta en temas de comercialización.

Desde hace algunas semanas, por caso, intenta, hasta ahora sin suerte, vender un auto de lujo que, dice, es de un amigo. “Sin deudas, papeles al día, lista para ser transferida”. Recibe consultas “por privado” y no tiene reparos a la hora de aconsejar: More tiene talento para la venta.

Días atrás también se la vio publicando productos de venta por catálogo, aunque no de las marcas más típicas y cosméticas, como Avón o Natura. More es revendedora de Herbalife, una empresa dedicada a la comercialización de productos relacionados con la nutrición, el control de peso, las dietas deportivas y el cuidado personal.

También ha promocionado productos electrónicos, importados, de la mano de otra changa como promotora de Newlife, una empresa radicada en más de 34 países que se dedica a la venta a través de redes sociales, buscando empleados “sin horarios, ni jefes” con “tu notebook y celular como oficina”.

Pero More parece que no se lleva bien con las autoridades porque, rebelde, ahora está intentando ella misma generar su propio negocio de importaciones. Ayer, en este sentido, buscaba a través de su Instagram, claro, gente que se sume a su proyecto “MyFimportados.palermo”: More y Facu, claro.