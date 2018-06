Denunció que fue a bailar y podría perder un ojo por una golpiza de patovicas

Ocurrió en un boliche de 13 y 47. Según el joven, lo agredieron al menos dos guardias, quienes, a su vez, lo acusaron de atacarlos

Un hombre de 33 años denunció que fue salvajemente agredido por al menos dos patovicas de un boliche de la zona de los Tribunales, a donde había ido a bailar y a escuchar una banda de música, hasta que un incidente lo dejó con la cara en compota y “al borde de perder un ojo”, según explicó él mismo a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el boliche Mute, en 13 y 47, donde “los patovicas me molieron a piñas como a un animal”, aseguró Lucas Barttolotti Nudelman (33) en su muro de Facebook.

Según explicó “a los que se preguntan qué habré hecho”, sólo “al estar bailando me llevé puesto a un pibe que estaba también bailando y me llamaron la atención. Luego no se por qué me agarraron del cuello no dejándome respirar y obviamente me tuve que defender. Por causa de esto me agarró otro del cuello mientras otro me pegaba en la cara”, aseguró Barttolotti Nudelman.

En la comisaría Primera se abrió una causa por “lesiones recíprocas”

Los incidentes, que según testigos siguieron en la vereda y también involucraron a un familiar de Lucas, derivaron en una denuncia por “lesiones recíprocas” en la comisaría Primera.

Además de Barttolotti, figuran como imputados dos jóvenes de 24 y 27 años que cumplen funciones como personal de seguridad en Mute.

Según figura en el reporte policial, los efectivos del Comando que esa madrugada acudieron al boliche después de que varios llamados al 911 advirtieron que había una gresca, se encontraron con dos versiones distintas y denuncias cruzadas.

Lucas refirió que fue agredido por patovicas (las lesiones en su rostro acreditan la golpiza) y éstos aseguraron haber sido lesionados por quien los sindicaba como agresores.

Barttolotti aclaró que la denuncia la radicaron “otras personas (en su nombre) porque recién ahora puedo moverme de la cama”, y anunció que en las próximas horas iría a exponer lo que pasó “directamente a fiscalía”.

En el caso intervino la UFI en turno, a cargo de Hugo Tesón.

secuelas

El joven fue trasladado al hospital San Martín, donde lo asistieron y le dieron el alta para que se recuperara en su casa, aunque continúa tratándose en el hospital Rossi por la grave lesión en un ojo.

Según su posteo, sufrió “una fractura en el cráneo en la parte donde se aloja el ojo, más otra fractura en la retina”, por lo que desde su perfil prometió iniciar “acciones legales a estos hijos de puta enajenados de mierda y obviamente al boliche en si por contratar a esos sortes que son capaces de dejar a una persona en ese estado (SIC)”.