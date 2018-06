Reparaciones que no duran y bacheos que se transforman en “lomos de burro”

Aumentan las quejas por el estado de la infraestructura vial en el casco urbano como en la periferia. Pozos, grietas en el pavimento y reclamos tras las tareas realizadas, arman una preocupante radiografìa

| Publicado en Edición Impresa

“No vayas por esa calle que está ‘detonada’”. A la hora de hablar de cualquier travesía urbana no tan frecuentada, es habitual que el conductor novato reciba esa clase de consejo de algún amigo o allegado, seguido por la sugerencia de un circuito en mejores condiciones. Sin embargo, en nuestra ciudad, encontrar un recorrido que no ponga en jaque cubiertas, llantas y ejes es un desafío. Tanto en el casco fundacional como en la periferia, rajaduras, hundimientos, baches con bordes afilados, parches asfálticos que desnivelan en vez de nivelar, son un problema que se agrava semana tras semana.

Durante los últimos días, vecinos de diferentes barrios y localidades se reunieron para tratar temas que tienen que ver con la infraestructura y la calidad de vida. En todos los casos se hizo alguna alusión a la pésima transitabilidad de alguna calle o zona. Basta repasar algunos casos; ocurrió en Villa Castells, en Abasto y Etcheverry, en Villa Elisa, en Melchor Romero.

En las gomerías platenses, admiten que las consultas por percances relacionados con el mal estado de las calles están en ascenso. Entre el emparchamiento de una cubierta “herida” por un bache, que cuesta un centenar de pesos, hasta la compra de una nueva de marca confiable -en torno a los 3 mil pesos-, pasando por la rectificación de una llanta deformada o la vulcanización de una goma -entre 500 y mil pesos-, el impacto en el bolsillo varía pero la sensación de bronca e impotencia es la misma.

Desde el barrio El Rincón, Gerardo Taube, señala que “en 132 y 428 hay una serie de pozos que prácticamente impide el paso de los autos y cuya reparación pido hace tres años; además se hizo una lomada, y ya es imposible lograr que el piso del auto no toque la calle”. Taube afirma que “cada vez que paso por la esquina de mi casa daño el vehículo, es una locura”.

La indignación del villaelisense es similar a la de quienes viven en 117 y 40, en diagonal 73 y 5, en 21 y 80... Hay quienes hablan de un “circuito de baches” en pleno centro, incluyendo 50 entre 12 y 19, 19 entre 44 y 60, y 54 entre 12 y 19; otros denuncian que la avenida 66 desde 179 a ruta 36 es “peligrosísima”; otros que los 200 metros de avenida 19 entre la calle 511 y las rampas del paso bajo el puente Donato Gerardi son “una trampa rompecubiertas”.

Los ejemplos abundan. Está el caso insólito de 72 entre 131 y 137, con pozos profundos y abruptos aunque fue asfaltada hace menos de dos años -y en un tramo, vuelta a hacer-; está buena parte de Villa Castells, con pavimentos a la miseria por todas partes entre 2, 13, 485 y 500. Allí se practicó una modalidad de bacheo cada vez más frecuente, que consiste en rellenar de más los pozos, creando lomos de burro “caseros” que la mayoría de los residentes en el lugar encuentra inexplicable. En este contexto, un grupo de vecinos de Etcheverry encaró su propio plan de reparaciones y mejorado, contratando maquinaria y comprando materiales.

En momentos en que legisladores del oficialismo municipal proponen tapar los empedrados históricos con asfalto, miles de cuadras que ya tienen esa clase de cubierta languidecen acribilladas por cráteres de todos los tamaños y profundidades; se abren junto a los cordones-cuneta de hormigón, o en los badenes de las bocacalles, o en los tramos que recorren las líneas de colectivos. El boletín oficial de la Comuna da cuenta de decenas de planteos vecinales en procura de resarcimiento económico por vehículos rotos; es que circular con prudencia y respetar las velocidades máximas permitidas no es suficiente para mantener el auto en buenas condiciones.

MUCHA DEMANDA DE REPARACIONES

“La entrada de autos y camionetas con el tren delantero a la miseria, las llantas abolladas o las cubiertas rotas es permanente” revelan en un taller de suspensión y mecánica de 72 y 118. En otro, de la zona de plaza Yrigoyen -19 y 60-, explican que “hay mucha demanda para reparar partes de los trenes delanteros, llantas deformadas, crucetas, bujes, parrillas, pre-caps y amortiguadores”. Reponer una pareja de amortiguadores, cabe mencionarlo, promedia por encima de los 5.000 pesos.

Diferentes relevamientos encarados en los últimos tiempos ponen de manifiesto que casi no hay cuadra platense que no amerite una intervención en sus calzadas. La vida útil del asfalto ronda los diez a quince años, cifra que puede tener ciertas variaciones dependiendo de las características del material -espesor y calidad de la mezcla-, y del medio -rigor del clima, densidad y peso del tránsito-. Del mismo modo, se estima que el hormigón puede mantenerse en buen estado veinte años o más. Sin embargo, existen tramos en los que desde hace más de veinte años no se realiza ninguna clase de mantenimiento, y otros de alto tránsito donde los parches colocados se disgregaron en un puñado de meses.

“Para los que trabajamos con el auto, el estado de las calles es un castigo” expresó oportunamente Juan Carlos Berón, titular del Sindicato Unión Conductores de Taxis: “nuestra preocupación es tal que hemos llegado a pedir audiencia con Obras Públicas del municipio, porque los primeros bacheos que se lanzaron no aguantaban ni dos lluvias fuertes”.