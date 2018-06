Esquivar los autos estacionados en las veredas, el nuevo deporte para peatones

En el casco urbano y en la periferia, los propietarios de los vehículos dejan los rodados en las aceras. Además del bloqueo que se genera, también “contribuyen” a la destrucción del espacio público ante la falta de controles

| Publicado en Edición Impresa

Desde hace años el estacionamiento se ha convertido en un problema en la Ciudad. Entre el imparable crecimiento del parque automotor y las nuevas disposiciones comunales de tránsito, encontrar un lugar libre donde dejar los vehículos es una tarea difícil. En este contexto aparece una llamativa práctica que se está “naturalizando”: dejar los vehículos sobre las veredas y obligan a los peatones a un nuevo deporte: esquivar vehículos e incluso en algunos casos tienen que bajar a la calle, con el riesgo que eso incluye.

Lejos de poner en práctica las buenas costumbres y el respeto por el prójimo, la situación empeora cada vez más y se suma una nueva “moda”. Ahora a la ocupación de las ramblas se le suma el estacionamiento sobre las veredas, no solamente en las subidas de garaje de los propietarios de las viviendas, sino que muchos conductores dejan su auto atravesado de forma paralela a la calle.

Existe una creciente indisciplina frente a las normas que, en este caso, se ve agravada por otras infracciones que, sumadas, conspiran para que las veredas se hayan convertido en escenarios hostiles a la convivencia social, cuando, precisamente, se supone que están concebidas desde siempre para que actúen como espacios comunes de convivencia y no como pretendidas extensiones de ninguna utilización particular.

Pese a que existen ordenanzas y reglamentaciones que, inspiradas en los principios del bien común, ponen límites a la usurpación de los espacios públicos, lamentablemente está claro que no se cumplen y que una suerte de “vale todo” -en la mayoría de los casos- ha terminado por autorizar difusamente a muchas personas a ocupar espacios comunes, por la simple gravitación de una omisión sistemática en los controles.

Se ha dicho en otras oportunidades que existe un desconocimiento de lo que significa el espacio público, a partir del cual se comete toda clase de abusos.

Si ya preocupaban por su pésimo estado de conservación, resulta llamativo observar que se están convirtiendo en tierra de nadie. Si los responsables directos -que son quienes infringen la ley- no toman conciencia sobre la necesidad de respetar las normas para la utilización de la vía pública y actúan en consecuencia, los trastornos seguirán apoderándose de la Ciudad, cuyas autoridades deben impedir con energía cualquier desborde y sancionar todas aquellas infracciones, aplicándose las medidas previstas en las ordenanzas.

Numerosas son las quejas de vecinos que llegan a este diario para denunciar usurpaciones de las veredas, y las recorridas realizadas lo confirman.

Este tipo de infracciones no se realizan en pleno Centro, sino en aquellas zonas o barrios donde el control municipal no es diario.

Un ejemplo que refleja ese problema es la calle 39, en el tramo comprendido por las calles 3 y 5.

Solo en el tramo comprendido por las calles 4 y 5 se contabilizan en cualquier mediodía unos seis autos atravesados en la vereda, con la particularidad de que se encontraban a pocos metros de una dependencia de las oficinas de Seguridad Vial.

Los vecinos que tienen garajes y conviven con esa situación expresan su malestar por la “regularización” de algo que siempre estuvo prohibido.

“No puede tomarse como normal que haya autos atravesados en la vereda, es cierto que acá no se consigue lugar para estacionar, pero no hay derecho a que se ocupe ese espacio porque además las baldosas se van aflojando y el que tiene que hacerse cargo de los gastos por la reparación siempre es el frentista”, señaló una mujer que vive de la mano de los números pares, el mas afectado por ese tipo de estacionamiento.

HACEN MANIOBRAS PARA EVITAR CHOQUES EN LA VEREDA

Otro vecino de la cuadra se quejó porque en más de una oportunidad quiso sacar su auto de la cochera y tuvo que hacer muchas maniobras para no terminar embistiendo a alguno de los autos estacionados en la vereda.

“Menos mal que en la cuadra está el edificio de Seguridad Vial, es una de las cuadras en las que mas faltas se cometen con el estacionamiento”, dijo el hombre.

Pero la escasez de lugares de estacionamiento también pone de relieve las dificultades de quienes viven en edificios sin cocheras o casas sin garajes.

Esos vecinos, en horarios pico, no encuentran lugar para estacionar cuando por ejemplo quieren bajar la mercadería que acaban de comprar o recoger a sus hijos para llevarlos a la escuela.

Todas distintos puntos de vista de un mismo problema, la falta de estacionamiento.

Otras calles donde esta falta se ha vuelto moneda corriente son por ejemplo, la cuadra de avenida 44 entre 3 y 4, donde los conductores dejan sus vehículos en la parte trasera del predio de Edelap.

El “playón” de la parroquia San Ponciano, en diagonal 80 y 48 es otro de los puntos más caóticos, y a ese se le pueden sumar los tramos de 62 de 1 a 15; 32 entre 13 y 14; y de 3 a 5 y de 5 a 12.

Otros lugares donde se observan las ramblas desbordadas de vehículos es la de avenida 53, de 1 a 6, fundamentalmente en el tramo de 2 a 3, donde funciona el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Lo curioso es que la mayoría de los autos que dejan en las veredas pertenecen al personal del ministerio de Seguridad. Y no hay controles”, dijo Gabriel Díaz, quien vive en los alredores de la cartera provincial.

Una situación similar se da en 53 entre 18 y 19, donde la rambla quedó destruida.

LA PERIFERIA NO ES LA EXCEPCIÓN

En Gonnet, City Bell y las calles adyacentes a la obra que están haciendo en la rotonda de 120 y 32 sucede lo mismo. Es moneda corriente ver autos apostados sobre las veredas y peatones esquivándolos para poder transitar.

Los vecinos de 506 entre 12 y 13 de Gonnet están hartos de que los automovilistas estacionen sobre la vereda, provocando incluso que muchos frentistas no puedan entrar o salir de sus casas. “Estamos de acuerdo con la apertura de grandes locales comerciales sobre Centenario, pero ello debió estar acompañado por la regulación de los sitios de estacionamiento por parte de la delegación o de Control Urbano”, manifestaron. Agregaron que, además, esa situación obliga a los peatones a transitar por la calle con el peligro que implica.

No sin razón, un vecino de esa zona hizo un análisis que implicaría una planificación global más organizada, pero no imposible: “De un tiempo a esta parte la gente puede acceder más fácilmente a tener un auto y entonces los espacios para estacionar en áreas comerciales y céntricas se reducen. Pero si el sistema de transporte público fuera eficiente, la gente eligiría el micro para trasladarse, porque ahorraría dinero, tiempo y el estrés de manejar en un tránsito cada vez más caótico. Los recorridos de los micros son acotados, hay pocas unidades, se viaja mal y el precio no es económico, entonces la gente elige salir con su auto y gastar combustible y estacionamiento medido antes que esperar que pase un micro como la gente”, dijo el hombre, indignado.

“NO SE PUEDE HACER”

Al ser consultado sobre esta problemática, el Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia fue categórico al afirmar que no se pude estacionar en la vereda y que en las próximas horas se harán operativos de control.

Con relación a la posibilidad de que se instrumente un tipo de estacionamiento en la vereda tal como se hizo en la avenida 520, Di Grazia consignó que se trata de vías diferentes y con un tránsito que en nada se parece.

“Lo de la avenida 520 también fue una respuesta provisoria que no se analiza que se aplique en otros lugares”, apuntó.

A su vez, otros vecinos intentaron hablar con la Municipalidad para obtener permisos especiales por la “enorme intensidad de tránsito que hay en la zona, que se utiliza como vía alternativa a la 38. En la cuadra viven muchos adultos mayores que no pueden estacionar sus coches a muchas cuadras y no saben cómo hacer para tener el auto a mano ante alguna emergencia. Enseguida se ocupan los lugares ni bien pasan las 8 de la mañana, y como es una calle angosta, se transforma en tierra de nadie”.

Pero volviendo a los controles, se informó que diariamente se realizan operativos sobre el mal estacionamiento en la vía pública, verificando la ocupación de esquinas, veredas, ramblas, garajes, accesos para personas con movilidad reducida, paradas de ómnibus, sendas peatonales.

Cabe destacar que desde dicha Secretaría se avanza en la optimización de las tareas con la reciente incorporación de cámaras Go Pro para que los agentes puedan monitorear las calles de un modo más rápido, eficiente y productivo. Con este sistema los inspectores pueden controlar el tránsito en motos equipados con una pequeña cámara que les permite hacer el recorrido en menos tiempo, sin necesidad de detenerse a labrar las infracciones.

A su vez, Municipalidad de La Plata lanzó una convocatoria pública para sumar a 50 nuevos integrantes a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano -ver cuadro-.