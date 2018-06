La Plata goleó a Banco Nación, es el único puntero de la Primera A y sigue creciendo

Superó con punto bonus a los de Pablo Nogués por 52 a 17, es el líder en soledad y el sábado que viene vuelve a jugar de local en Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Por la 7ma fecha del torneo de Primera A, La Plata sumó su 4to triunfo consecutivo al derrotar en Gonne t por 52 a 17 a Banco Nación. El Canario quedó por primera vez en lo que va del certamen como único líder.

Luego de un PT muy flojo, donde dos errores propios le costaron dos tries en contra y una derrota parcial; el canario dio vuelta la página en la segunda parte y lo liquidó. Tras irse al descanso empatados en 12, el conjunto amarillo cambió la cabeza desde el minuto uno. Primero con el try de Maxi Casaro con una buena entrada en velocidad. Luego con el try de maul de Martin Fontán y posteriores conversiones de Pedro Mercerat. A partir de allí, todo fue del dueño de casa que terminó anotando 8 tries. Banco Nación empezó a sentir el cansancio y no aguantó el ritmo de La Plata que no sacó el pie de acelerador en toda la tarde.

Recién en la última jugada la visita logró descontar con un try que srivió para ponerle cifras definitivas al partido.

“Arrancamos bien, pero dos errores nuestros nos costaron muy caro y nos pusimos un poco nerviosos. En el segundo tiempo con viento a favor la cosa fue distinta y pudimos hacer nuestro juego”, dijo el apertura Mercerat. El próximo sábado La Plata volverá a ser local cuando reciba a Curupayti.