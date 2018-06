Hace 208 años Mariano Moreno creaba el primer periódico patrio

La Gazeta de Buenos Ayres vio la luz un jueves 7 de junio, pero de 1810. “El pueblo tiene derecho a saber”, escribió su fundador

| Publicado en Edición Impresa

el círculo de periodistas de la provincia celebró días atrás sus 110 años. una institución que siempre luchó por la profesión periodística /c. santoro

“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración (reprobación) con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres”.

Con ese mandamiento para la práctica del periodismo -informar todo, contarlo tal cual es y ser contralor del poder-, Mariano Moreno sentó las bases de un oficio maravilloso -y muy a menudo maltratado- en el primer número de la Gazeta, que vio la luz un jueves 7 de junio, como hoy, pero de 1810.

Cuenta el historiador Felipe Pigna: “La Revolución de Mayo había comenzado. El primer gobierno patrio estaba constituido. Pero la confusión del momento, el ida y vuelta de rumores, las conspiraciones realistas, advirtieron de inmediato al grupo patriota de la necesidad de contar con un órgano oficial de prensa. Algunas hojas, al menos, que dieran a conocer a la población las motivaciones, intenciones y objetivos de los cambios que se iban sucediendo”.

Moreno fundó la Gazeta con el fin de que el pueblo supiese qué hacían sus representantes

“Así, a instancias del inquieto secretario de la Junta, Mariano Moreno, comenzó a publicarse La Gazeta de Buenos Ayres -continúa-. En su redacción participaron también Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo, entre otros, quienes tuvieron a cargo la tarea de hacer conocer ‘una exacta noticia de los procedimientos de la Junta, una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la grande obra que se ha principado, una sincera y franca manifestación de los estorbos que se oponen al fin de su instalación y de los medios que adopta para allanarlos’”.

en 1938

El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el 1º Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo de la Gazeta (periódico que se imprimió hasta 1821).

No se trata de una fecha internacional. Por poner un ejemplo, en México, cuna de brillantes periodistas y teóricos de la comunicación, se celebra el 4 de enero, fecha en que murió el literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en ese país.

El pueblo no debe contentar- se con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca pue- dan obrar mal”

Mariano Moreno, 7 de Junio de 1810

El periodismo no tiene sino dos formas que cuidar: la de su herramienta – el lenguaje – y la de su ética”.

Tomás Eloy Martínez, Periodista y escritor (1934-2010)

Volviendo a la Gazeta, durante varios números Moreno fijó su opinión sobre el papel que debía cumplir el Congreso que estaba por reunirse de acuerdo a lo que había determinado la Junta en el acta del 27 de mayo. Asimismo, invitaba a los diputados de las provincias que ya habían llegado a la capital a debatir en las páginas del periódico. En estos escritos fue desgranando los problemas que más le preocupaban.

Denunció el carácter del imperio español y su conducta hacia las colonias americanas: “... la fuerza y la violencia son la única base de la conquista, que agregó a estas regiones al trono español, conquista que en trescientos años no ha podido borrar de la memoria de los hombres las atrocidades y horrores con que fue ejecutada, y que no habiéndose ratificado jamás por el consentimiento libre y unánime de estos pueblos, no ha añadido en su abono título alguno al primitivo de la fuerza y la violencia que la produjeron”. Mientras algunos criollos confiaban aún en llegar a algún tipo de negociación con España, para Moreno se había iniciado un camino sin retorno.