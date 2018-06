El Cartonazo, para un vecino de Villa Elisa

Carlos Alberto Cano fue el único que logró reunir los 15 aciertos y se quedó con el pozo por $50 mil. Mañana arranca la nueva jugada

| Publicado en Edición Impresa

Un solo lector ganó ayer el premio del Cartonazo, se trata de Carlos Alberto Cano, un vecino del barrio “Las Mellizas” de Villa Elisa. “Completo los cupones con mis hijos y ya pensé que no tenía premio, pero cuando lo completé con mis datos descubrí que el número que me faltaba estaba entre los publicados”, contó el afortunado.

Carlos Alberto tiene 67 años y desde hace 40 se desempeña como profesor de tenis en un club de Gonnet.

Cuando reciba el monto del premio el lector dijo que lo empleará para hacer algunas mejoras en su casa y regalarle algo a sus hijos María José, Carlos Hernán, María Fernanda y María Malvinas; como también para compartir un encuentro con sus nueve nietos.

“Siempre me entretengo completando los números del Cartonazo, a veces lo hago con mis hijos, pero esta vuelta me tocó a mi “, dijo el ganador.

Carlos dijo que es la primera vez que se gana algo y que tal vez sea un premio por informarse siempre a través de las páginas de EL DIA y agregó que los temas que mas le interesan son los relacionados a la política y al deporte. “Estoy muy contento, me cuesta creer que completé los cuatro números que me faltaban y que esta vez el premio me lo gané yo”, afirmó el lector.

Mañana empieza una nueva ronda con la entrega de las tarjetas. Es importante recordar que el lector que logre reunir 15 coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario o presentarse en sus oficinas el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles. Podrá hacerlo al 425-0101 o personalmente en Diagonal 80 Nº815, de 11hs. a 17hs. Quienes no ganaron tienen una segunda oportunidad, ya que con los cartones pueden participar del sorteo mensual de un televisor LED que se realiza el último día hábil de cada mes. Los lectores deben completarlas con sus datos personales y depositarlas, en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías habilitadas del diario o bien en las oficinas de Diagonal 80 Nº815.