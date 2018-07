Una secuela pegadiza: “Mamma mía” regresa para desentrañar el pasado

Atravesada por la música de ABBA, y con muchos “flashbacks”, la historia de la nueva entrega del musical se centrará en la juventud del personaje que realizó Meryl Streep, ahora, en la piel de la joven Lily James

Una década después de su estreno, “Mamma mía”, una de las películas musicales más aclamadas por el público en los últimos años, vuelve con una segunda y “emotiva” película cargada de viajes al pasado y “guiada por las canciones de ABBA”.

“Nos ha llevado diez años dar con la historia adecuada, pero la idea de volver ha estado en nuestras mentes a diario”, reconoció días atrás su creadora y productora, Judy Craymer, durante la multitudinaria rueda de prensa de su presentación en Londres, días antes de su estreno mundial, que se producirá el próximo jueves.

“Mamma mía! Aquí vamos de nuevo” comienza un tiempo después del momento en que finalizó el primer largometraje para, con numerosos ‘flashbacks’ al pasado, contar la juventud de Donna Sheridan, el personaje que interpretó Meryl Streep y que ahora corresponde a la británica Lily James (conocida por “Cenicienta”).

James, que es una de las protagonistas de esta nueva historia, reconoció que ha supuesto “todo un reto” dar vida a una “gran mujer, con tanta vitalidad y energía”.

La intérprete, de 29 años, reveló su admiración por su compañera de papel Meryl Streep.

Otra de las grandes protagonistas de la secuela y a la vez precuela de “Mamma Mía” es Amanda Seyfried, que retoma su papel de Sophie, la hija de Donna.

Seyfried, recalcó que lo que más le gusta de la nueva película es “el emotivo vínculo madre e hija”. “Ha sido una locura. Para mí, ha sido igual que volver a casa”, agregó la actriz estadounidense.

Una idea con la que coincidieron otros de los actores que estuvieron en la primera parte y que repiten, como Pierce Brosnan, que interpreta a uno de sus posibles padres; Dominic Cooper, su novio, y Christine Baranski, una de las mejores amigas de su madre.

Brosnan se mostró “muy agradecido” por poder disfrutar de un momento así en su carrera.

“Fue mágico hace diez años y lo ha vuelto a ser ahora”, recalcó, al tiempo que Cooper se mostró privilegiado por tener la oportunidad de “impactar en la vida de las personas y ayudarlas de alguna manera”.

El equipo se mostró encantado de haber vuelto a rodar juntos -también repiten Julie Walters, Stellan Skarsgard, Colin Firth y, por supuesto, Meryl Streep- y de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones del ‘casting’, entre los que están Andy García, Jeremy Irvine, Josh Dylan, Alexa Dabies, Jessica Keenan Wynn, Hugh Skinner o Cher.

La actriz y cantante es el fichaje estrella de esta película, dirigida por Ol Parker, más conocido como guionista (“El exótico Hotel Marigold”) que como realizador, que sustituye en la tarea a Phyllida Lloyd.

Cher, que da vida a Ruby Sheridan, la abuela de Sophie y madre de Donna, aseguró que “fue duro estar en un set en el que tú eres una extraña para todos”.

“Sin embargo, me sentí muy querida; al final fui una especie de abuela para todos ellos”, bromeó la actriz y cantante, que confesó que su papel le hizo valorar aún más los temas de Abba.

“Trabajar con Cher ha sido muy divertido. Tiene los pies en la tierra y un gran sentido del humor”, reconoció por su parte Andy García, quien interpreta en el filme a un amigo de Ruby.

Personajes cuyas historias, al igual que en “Mamma mía”, son hiladas a través de las canciones de ABBA.

“Las melodías y sus letras son las encargadas de hacer que la historia avance y para ello necesitábamos encontrar el momento adecuado”, subrayó al respecto uno de los miembros de ABBA, Benny Andersson, quien, junto a su compañero Bjorn Ulveaus, se encargó de adaptar sus míticos temas a la película.

Se vuelven a escuchar temas como “Waterloo”, “Mamma Mia” o “Dancing Queen”, que ya protagonizaron algunas de las secuencias más populares de la primera película, y se unen otros temas como “The name of the game”, “Fernando” o “Knowing me, knowing you”.

Los integrantes de ABBA aprovecharon la ocasión para confirmar la grabación de dos nuevas canciones. “Fue muy divertido hacerlo de nuevo y lo más curioso de todo fue cuando aquellas dos mujeres (en referencia a sus compañeras Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog) comenzaron a cantar juntas. Ese sonido... no hay nada igual”, aseguró Ulvaeus.

Los dos componentes masculinos del mítico grupo sueco son los implicados en esta nueva película, al igual que lo estuvieron en la primera y en el musical de teatro que relanzó el fenómeno ABBA en 1999, 16 años después de la separación del cuarteto.